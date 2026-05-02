РФ вивезла з Маріуполя майже 60 тисяч тонн викраденої пшениці

Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.

"З порту Маріуполя окупанти вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, з січня з порту Маріуполя було відправлено вісім теплоходів із зерном. Формально про це відзвітувало так зване "управління Россільгоспнагляду "ДНР".

Порт використовується для військової логістики та вивезення ресурсів

Маріупольський морський порт, захоплений російськими військами, дедалі активніше використовується не лише як транспортний вузол, а й як інструмент економічного пограбування тимчасово окупованих територій України.

Через порт окупанти вивозять зерно, метал та інші ресурси, інтегруючи його у власну військово-логістичну систему.

Крім того, окупанти прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих українських територіях", - зазначає міськрада.

Згідно з цими планами, вантажопідйомність суден має зрости до 25 тисяч тонн, тоді як нині порт здатний приймати судна вантажністю приблизно від 3 до 10 тисяч тонн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга