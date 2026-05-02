УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14759 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Маріуполя Розкрадання зерна
520 7

РФ вивезла з Маріуполя майже 60 тисяч тонн викраденої пшениці

Окупанти вивезли з порту Маріуполя майже 60 тисяч тонн української пшениці

Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"З порту Маріуполя окупанти вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, з січня з порту Маріуполя було відправлено вісім теплоходів із зерном. Формально про це відзвітувало так зване "управління Россільгоспнагляду "ДНР".

Порт використовується для військової логістики та вивезення ресурсів

Маріупольський морський порт, захоплений російськими військами, дедалі активніше використовується не лише як транспортний вузол, а й як інструмент економічного пограбування тимчасово окупованих територій України.

Через порт окупанти вивозять зерно, метал та інші ресурси, інтегруючи його у власну військово-логістичну систему.

Крім того, окупанти прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих українських територіях", - зазначає міськрада.

Згідно з цими планами, вантажопідйомність суден має зрости до 25 тисяч тонн, тоді як нині порт здатний приймати судна вантажністю приблизно від 3 до 10 тисяч тонн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише цього року 25 суден російського "зернового флоту" здійснили близько 50 рейсів із закритих українських портів на ТОТ до третіх країн, - Сибіга

Автор: 

зерно (3200) Маріуполь (3226) порт (2160) Донецька область (11078) Маріупольський район (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди воно пішло з Азовського моря ?
Які маршрути виявлено ?
показати весь коментар
02.05.2026 13:11 Відповісти
Після того, як ізраїльський імпортер (не плутати з державою) відмовився від зерна, що прибуло з росії, тепер можна, щоб Україна перестала давати міжнародну легітимність арабській окупації Ізраїлю і демонтувала посольство «палестини» на (вул. Івана Федорова, 12, офіс 9, 03150 м. Київ, Україна), перестала офіційно підтримувати окупантів. і терористичного режиму ПА, який представляє окупаційний режим, перестала голосувати на підтримку окупантів території Ізраїлю в ООН і, головне, перестала використовувати назву «палестину» щодо арабських окупантів, яка була вкрадена у римських окупантів за порадою КДБ.

Чи це все інше, а чи не підтримка окупації?

Ще добре було б, якщо Україна перестала заробляти на продажу російської нафти до Європи, яку не просто проводить по окупаційній території, а по всій території України, перестала підтримувати покупку Європою нафти з росії, Зеленський перекрив, знищив усі трубопроводи, а не заявляв про відновлення постачання російської нафти до Європи союзники» України перестали фінансувати росію та її війну в Україні через купівлю нафти, а Україна перестала на цьому заробляти, допоки кров українців ще не встигла охолонути.

Чи це все інше, а чи не підтримка росії?

Можна було б написати і про те, що Україні варто перестати підтримувати терористичний режим Іспанії, який підтримує Іран, росію (скуповує у неї нафту), ХАМАС... і веде боротьбу з Ізраїлем, перестати співпрацювати з ЄС, який роками фінансує арабську окупацію в Іудеї. Україні варто розірвати оборонні угоди з Катаром (підписані Зеленським минулого місяця), який фінансує ХАМАС та окупацію Ізраїлю, а ще Україні варто визнати терористичними організаціями ХАМАС та Хезболлу (чого Україна так і досі не зробила!)… і дуже багато іншого, але, мабуть, і цього достатньо.

Ну і насамкінець Україні слід не забути накласти санкції на Європу і на себе за підтримку росії, влада якої тримається виключно за рахунок продажу нафти, і за підтримку терористичних режимів усіх мастей та окупації території Ізраїлю.
показати весь коментар
02.05.2026 15:46 Відповісти
Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном. Джерело: https://censor.net/ua/n4001152

Це зерно з 2022 року там лежало?
показати весь коментар
02.05.2026 13:20 Відповісти
Зате в нас рекорд 1700 км ураження цілі, а на ТОТ аеропорти, порти, і залізниці то для слабаків.
показати весь коментар
02.05.2026 13:23 Відповісти
Порт використовується для військової логістики та вивезення ресурсів І ЗСУ не наносять ударів від початку окупації рашистами Маріуполя,що вказує на певні домовленості "зезрадників" з рашистами...
показати весь коментар
02.05.2026 17:16 Відповісти
 
 