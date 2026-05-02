РФ вивезла з Маріуполя майже 60 тисяч тонн викраденої пшениці
Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.
"З порту Маріуполя окупанти вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, з січня з порту Маріуполя було відправлено вісім теплоходів із зерном. Формально про це відзвітувало так зване "управління Россільгоспнагляду "ДНР".
Порт використовується для військової логістики та вивезення ресурсів
Маріупольський морський порт, захоплений російськими військами, дедалі активніше використовується не лише як транспортний вузол, а й як інструмент економічного пограбування тимчасово окупованих територій України.
Через порт окупанти вивозять зерно, метал та інші ресурси, інтегруючи його у власну військово-логістичну систему.
Крім того, окупанти прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих українських територіях", - зазначає міськрада.
Згідно з цими планами, вантажопідйомність суден має зрости до 25 тисяч тонн, тоді як нині порт здатний приймати судна вантажністю приблизно від 3 до 10 тисяч тонн.
Які маршрути виявлено ?
Чи це все інше, а чи не підтримка окупації?
Ще добре було б, якщо Україна перестала заробляти на продажу російської нафти до Європи, яку не просто проводить по окупаційній території, а по всій території України, перестала підтримувати покупку Європою нафти з росії, Зеленський перекрив, знищив усі трубопроводи, а не заявляв про відновлення постачання російської нафти до Європи союзники» України перестали фінансувати росію та її війну в Україні через купівлю нафти, а Україна перестала на цьому заробляти, допоки кров українців ще не встигла охолонути.
Чи це все інше, а чи не підтримка росії?
Можна було б написати і про те, що Україні варто перестати підтримувати терористичний режим Іспанії, який підтримує Іран, росію (скуповує у неї нафту), ХАМАС... і веде боротьбу з Ізраїлем, перестати співпрацювати з ЄС, який роками фінансує арабську окупацію в Іудеї. Україні варто розірвати оборонні угоди з Катаром (підписані Зеленським минулого місяця), який фінансує ХАМАС та окупацію Ізраїлю, а ще Україні варто визнати терористичними організаціями ХАМАС та Хезболлу (чого Україна так і досі не зробила!)… і дуже багато іншого, але, мабуть, і цього достатньо.
Ну і насамкінець Україні слід не забути накласти санкції на Європу і на себе за підтримку росії, влада якої тримається виключно за рахунок продажу нафти, і за підтримку терористичних режимів усіх мастей та окупації території Ізраїлю.
Це зерно з 2022 року там лежало?