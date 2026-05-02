РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы
С начала года из порта оккупированного Мариуполя россияне отправили восемь судов с похищенным украинским зерном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"Из порта Мариуполя оккупанты вывезли почти 60 тысяч тонн пшеницы", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, с января из порта Мариуполя было отправлено восемь теплоходов с зерном. Формально об этом отчиталось так называемое "управление Россельхознадзора "ДНР".
Порт используется для военной логистики и вывоза ресурсов
Мариупольский морской порт, захваченный российскими войсками, все активнее используется не только как транспортный узел, но и как инструмент экономического ограбления временно оккупированных территорий Украины.
Через порт оккупанты вывозят зерно, металл и другие ресурсы, интегрируя его в собственную военно-логистическую систему.
Кроме того, оккупанты стремятся сделать порт Мариуполя ключевым логистическим центром на временно оккупированных украинских территориях", - отмечает горсовет.
Согласно этим планам, грузоподъемность судов должна вырасти до 25 тысяч тонн, тогда как сейчас порт способен принимать суда грузоподъемностью примерно от 3 до 10 тысяч тонн.
Які маршрути виявлено ?
Чи це все інше, а чи не підтримка окупації?
Ще добре було б, якщо Україна перестала заробляти на продажу російської нафти до Європи, яку не просто проводить по окупаційній території, а по всій території України, перестала підтримувати покупку Європою нафти з росії, Зеленський перекрив, знищив усі трубопроводи, а не заявляв про відновлення постачання російської нафти до Європи союзники» України перестали фінансувати росію та її війну в Україні через купівлю нафти, а Україна перестала на цьому заробляти, допоки кров українців ще не встигла охолонути.
Чи це все інше, а чи не підтримка росії?
Можна було б написати і про те, що Україні варто перестати підтримувати терористичний режим Іспанії, який підтримує Іран, росію (скуповує у неї нафту), ХАМАС... і веде боротьбу з Ізраїлем, перестати співпрацювати з ЄС, який роками фінансує арабську окупацію в Іудеї. Україні варто розірвати оборонні угоди з Катаром (підписані Зеленським минулого місяця), який фінансує ХАМАС та окупацію Ізраїлю, а ще Україні варто визнати терористичними організаціями ХАМАС та Хезболлу (чого Україна так і досі не зробила!)… і дуже багато іншого, але, мабуть, і цього достатньо.
Ну і насамкінець Україні слід не забути накласти санкції на Європу і на себе за підтримку росії, влада якої тримається виключно за рахунок продажу нафти, і за підтримку терористичних режимів усіх мастей та окупації території Ізраїлю.
Це зерно з 2022 року там лежало?