РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6559 посетителей онлайн
Новости Оккупация Мариуполя Хищение зерна
503 7

РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы

Оккупанты вывезли из порта Мариуполя почти 60 тысяч тонн украинской пшеницы

С начала года из порта оккупированного Мариуполя россияне отправили восемь судов с похищенным украинским зерном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Из порта Мариуполя оккупанты вывезли почти 60 тысяч тонн пшеницы", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, с января из порта Мариуполя было отправлено восемь теплоходов с зерном. Формально об этом отчиталось так называемое "управление Россельхознадзора "ДНР".

Порт используется для военной логистики и вывоза ресурсов

Мариупольский морской порт, захваченный российскими войсками, все активнее используется не только как транспортный узел, но и как инструмент экономического ограбления временно оккупированных территорий Украины.

Через порт оккупанты вывозят зерно, металл и другие ресурсы, интегрируя его в собственную военно-логистическую систему.

Кроме того, оккупанты стремятся сделать порт Мариуполя ключевым логистическим центром на временно оккупированных украинских территориях", - отмечает горсовет.

Согласно этим планам, грузоподъемность судов должна вырасти до 25 тысяч тонн, тогда как сейчас порт способен принимать суда грузоподъемностью примерно от 3 до 10 тысяч тонн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только в этом году 25 судов российского "зернового флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на ВОТ в третьи страны, - Сибига

Автор: 

зерно (1098) Мариуполь (5606) порт (790) Донецкая область (12206) Мариупольский район (88)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди воно пішло з Азовського моря ?
Які маршрути виявлено ?
показать весь комментарий
02.05.2026 13:11 Ответить
Після того, як ізраїльський імпортер (не плутати з державою) відмовився від зерна, що прибуло з росії, тепер можна, щоб Україна перестала давати міжнародну легітимність арабській окупації Ізраїлю і демонтувала посольство «палестини» на (вул. Івана Федорова, 12, офіс 9, 03150 м. Київ, Україна), перестала офіційно підтримувати окупантів. і терористичного режиму ПА, який представляє окупаційний режим, перестала голосувати на підтримку окупантів території Ізраїлю в ООН і, головне, перестала використовувати назву «палестину» щодо арабських окупантів, яка була вкрадена у римських окупантів за порадою КДБ.

Чи це все інше, а чи не підтримка окупації?

Ще добре було б, якщо Україна перестала заробляти на продажу російської нафти до Європи, яку не просто проводить по окупаційній території, а по всій території України, перестала підтримувати покупку Європою нафти з росії, Зеленський перекрив, знищив усі трубопроводи, а не заявляв про відновлення постачання російської нафти до Європи союзники» України перестали фінансувати росію та її війну в Україні через купівлю нафти, а Україна перестала на цьому заробляти, допоки кров українців ще не встигла охолонути.

Чи це все інше, а чи не підтримка росії?

Можна було б написати і про те, що Україні варто перестати підтримувати терористичний режим Іспанії, який підтримує Іран, росію (скуповує у неї нафту), ХАМАС... і веде боротьбу з Ізраїлем, перестати співпрацювати з ЄС, який роками фінансує арабську окупацію в Іудеї. Україні варто розірвати оборонні угоди з Катаром (підписані Зеленським минулого місяця), який фінансує ХАМАС та окупацію Ізраїлю, а ще Україні варто визнати терористичними організаціями ХАМАС та Хезболлу (чого Україна так і досі не зробила!)… і дуже багато іншого, але, мабуть, і цього достатньо.

Ну і насамкінець Україні слід не забути накласти санкції на Європу і на себе за підтримку росії, влада якої тримається виключно за рахунок продажу нафти, і за підтримку терористичних режимів усіх мастей та окупації території Ізраїлю.
показать весь комментарий
02.05.2026 15:46 Ответить
Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном. Джерело: https://censor.net/ua/n4001152

Це зерно з 2022 року там лежало?
показать весь комментарий
02.05.2026 13:20 Ответить
Зате в нас рекорд 1700 км ураження цілі, а на ТОТ аеропорти, порти, і залізниці то для слабаків.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:23 Ответить
Порт використовується для військової логістики та вивезення ресурсів І ЗСУ не наносять ударів від початку окупації рашистами Маріуполя,що вказує на певні домовленості "зезрадників" з рашистами...
показать весь комментарий
02.05.2026 17:16 Ответить
 
 