РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы

С начала года из порта оккупированного Мариуполя россияне отправили восемь судов с похищенным украинским зерном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Из порта Мариуполя оккупанты вывезли почти 60 тысяч тонн пшеницы", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, с января из порта Мариуполя было отправлено восемь теплоходов с зерном. Формально об этом отчиталось так называемое "управление Россельхознадзора "ДНР".

Порт используется для военной логистики и вывоза ресурсов

Мариупольский морской порт, захваченный российскими войсками, все активнее используется не только как транспортный узел, но и как инструмент экономического ограбления временно оккупированных территорий Украины.

Через порт оккупанты вывозят зерно, металл и другие ресурсы, интегрируя его в собственную военно-логистическую систему.

Кроме того, оккупанты стремятся сделать порт Мариуполя ключевым логистическим центром на временно оккупированных украинских территориях", - отмечает горсовет.

Согласно этим планам, грузоподъемность судов должна вырасти до 25 тысяч тонн, тогда как сейчас порт способен принимать суда грузоподъемностью примерно от 3 до 10 тысяч тонн.

