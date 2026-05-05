РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9314 посетителей онлайн
Новости Хищение зерна
1 714 25

Египет принял новое судно с похищенной украинской пшеницей, - МИД

Зерно

Несмотря на неоднократные предупреждения, судну "ASOMATOS" разрешили разгрузить 26,9 тыс. тонн похищенной украинской пшеницы в Абу-Кире. Это уже четвертый случай отмывания Россией похищенного украинского зерна в египетских портах с апреля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"ASOMATOS" было разрешено разгрузиться даже несмотря на то, что пять дней назад генеральный прокурор Украины направил официальный запрос о правовой помощи в Министерство юстиции Египта относительно этого незаконного груза, экспортированного подсанкционным "Агро-Фрегатом" через оккупированный Крым, и предоставил все необходимые данные и правовые основания для ареста судна и его груза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы

Официальная позиция Украины

"Украина - это страна, которая много лет играла роль надежного гаранта продовольственной безопасности Египта, и мы не понимаем, почему египетские партнеры отплачивают нам тем, что продолжают принимать похищенное украинское зерно.

Кроме того, мы напоминаем Египту и всем другим странам, что Украина пережила геноцид из-за голода в прошлом веке, когда Москва приказала забрать зерно у нашего народа. Теперь, когда Москва снова ворует наше зерно, это вызывает самые худшие воспоминания", - подчеркивает Сибига.

Также он призвал египетских партнеров соблюдать международное право, собственные обещания, данные нам, и принципы наших двусторонних отношений.

"Украденные товары с оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. Мародерство - это не торговля, а соучастие, которое лишь подпитывает дальнейшую агрессию", - резюмирует министр.

Читайте также: Сибига заявил Израилю о недопустимости ввоза зерна с ВОТ Украины

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины.
  • Впоследствии стало известно, что Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном.
  • Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном.
  • ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль отпустил российское судно с похищенным украинским зерном, - Axios

Автор: 

Египет (735) зерно (1099) Сибига Андрей (909)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
І шо це даст? А ось топити ці калоши ГУР спроможний. І головне шо нас там нема.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:05 Ответить
+7
Визов посла на ковер до Сабігі. Набити морду послу Сабіга може
Робить доклад в ООН . Крадіїв треба наказувати
показать весь комментарий
05.05.2026 14:53 Ответить
+5
Вважаю що треба на весь світ соромити Єгипет
колись у хазанова був жарт - він як папуга на жердочке постійно кричав « Льву у зоопарків недодають мяса»

треба на весь світ казати постійно - Єгипет купує крадене в Україні зерно . Єгипет купує крадене. І це почнуть повторювати ЗМІ

Інтелігентність у таких справах зайва
показать весь комментарий
05.05.2026 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Визов посла на ковер до Сабігі. Набити морду послу Сабіга може
Робить доклад в ООН . Крадіїв треба наказувати
показать весь комментарий
05.05.2026 14:53 Ответить
І шо це даст? А ось топити ці калоши ГУР спроможний. І головне шо нас там нема.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:05 Ответить
І шо це даст?
А ось топити ці калоши ГУР спроможний. І головне шо нас там нема.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:07 Ответить
Вважаю що треба на весь світ соромити Єгипет
колись у хазанова був жарт - він як папуга на жердочке постійно кричав « Льву у зоопарків недодають мяса»

треба на весь світ казати постійно - Єгипет купує крадене в Україні зерно . Єгипет купує крадене. І це почнуть повторювати ЗМІ

Інтелігентність у таких справах зайва
показать весь комментарий
05.05.2026 15:29 Ответить
Ну, соромте. А світу пох.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:39 Ответить
Головне щоб не було ***** український владі.

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТЬ
показать весь комментарий
05.05.2026 16:05 Ответить
Тем более Египту и египтянам,
показать весь комментарий
05.05.2026 16:12 Ответить
На відміну від Ізраїля на який ЄС аж бігом накладає санкції ще до того як їх наклала Україна, з Єгиптом та Терцією вони нам не допоможуть. Там тільки кинетичні.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:06 Ответить
арохамію їм в дупу...
показать весь комментарий
05.05.2026 15:06 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 15:26 Ответить
Треба пуло їм пригрозитись що пожалієтесь мумії якогось фараона, може б подіяло? Прокляття фараона вони бояться. Або сказати що більше вони не отримають зерна з України і що Україна не буде купляти їхню картоплю.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:34 Ответить
Арабська республіка Єгипет. Правовірні вони
показать весь комментарий
05.05.2026 18:20 Ответить
А Україні якось фіолетово чи вони вірні, чи не дуже.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:47 Ответить
Про картоплю було смішно. Зовсім кцп не палишся.
показать весь комментарий
05.05.2026 16:14 Ответить
Смійся: https://open4business.com.ua/********-v-2025-roczi-v-razy-zbilshyla-import-kartopli-polshha-i-yegypet-u-liderah-postavok/
показать весь комментарий
05.05.2026 18:41 Ответить
Ну, а де обурені воплі, що Єгипет - союзник рашастана, що єгиптяни грабують Україну, що треба розірвати дипломатичні стосунки й навіть оголосити їм війну?
показать весь комментарий
05.05.2026 16:17 Ответить
В Україні нема ні Олександра Македонського ні Юлія Цезаря. Македонський навіть був їхнім фараоном і заснував місто Алєксандрію.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:53 Ответить
То це мабуть за таку позицію Греції ми збираємося співпрацювати з ними і передавати технології у у сфері морських безпілотних систем? Джерело: https://censor.net/ua/n4001114
показать весь комментарий
05.05.2026 16:25 Ответить
Україні треба трохи менше вийожуватись. Україна знає як воювала з забороною бити гамерицькою зброєю по кацапах тепер і вона почала вийожуватись як целка, а то є лишнє.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:45 Ответить
А єсли очень кушать хочется, то пофіг, звідки то зерно.
показать весь комментарий
05.05.2026 16:46 Ответить
Якщо дуже хочеться то виходить що можна.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:46 Ответить
А що робити? Русотуристів треба годувати.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:16 Ответить
Там немало і укротуристів буває. одні воюють, а інші в Єгипті відпочивають.
показать весь комментарий
05.05.2026 23:52 Ответить
Я впевнений, що співвідношення незрівнянне. І це переважно жінки.
показать весь комментарий
06.05.2026 00:30 Ответить
Співвідношення не знаю, але є і чловіки.
показать весь комментарий
06.05.2026 00:50 Ответить
 
 