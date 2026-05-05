Египет принял новое судно с похищенной украинской пшеницей, - МИД

Несмотря на неоднократные предупреждения, судну "ASOMATOS" разрешили разгрузить 26,9 тыс. тонн похищенной украинской пшеницы в Абу-Кире. Это уже четвертый случай отмывания Россией похищенного украинского зерна в египетских портах с апреля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"ASOMATOS" было разрешено разгрузиться даже несмотря на то, что пять дней назад генеральный прокурор Украины направил официальный запрос о правовой помощи в Министерство юстиции Египта относительно этого незаконного груза, экспортированного подсанкционным "Агро-Фрегатом" через оккупированный Крым, и предоставил все необходимые данные и правовые основания для ареста судна и его груза.

Официальная позиция Украины

"Украина - это страна, которая много лет играла роль надежного гаранта продовольственной безопасности Египта, и мы не понимаем, почему египетские партнеры отплачивают нам тем, что продолжают принимать похищенное украинское зерно.

Кроме того, мы напоминаем Египту и всем другим странам, что Украина пережила геноцид из-за голода в прошлом веке, когда Москва приказала забрать зерно у нашего народа. Теперь, когда Москва снова ворует наше зерно, это вызывает самые худшие воспоминания", - подчеркивает Сибига.

Также он призвал египетских партнеров соблюдать международное право, собственные обещания, данные нам, и принципы наших двусторонних отношений.

"Украденные товары с оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. Мародерство - это не торговля, а соучастие, которое лишь подпитывает дальнейшую агрессию", - резюмирует министр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины.

Впоследствии стало известно, что Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном.

Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном.

ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль.

