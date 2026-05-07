1 701 28

Россия готовится добывать литий и титан на оккупированной территории Украины, - Зеленский

Кремль планирует разработку месторождений стратегических полезных ископаемых на юге Украины

Россия планирует начать добычу стратегических минералов на временно оккупированном юге Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Экономический грабеж по "донбасскому сценарию"

По словам главы государства, оккупационные власти готовят геологическую разведку и скорейшее начало разработки как минимум 18 месторождений. Речь идет о таких ресурсах, как титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.

Президент подчеркнул, что Россия пытается воспроизвести на юге Украины модель "грабежа и деиндустриализации", которую внедрила на оккупированном Донбассе.

Помимо полезных ископаемых - вывоз украинского зерна

По данным разведки, российские силы готовятся к масштабному вывозу зерна из оккупированных регионов. Украинская сторона разрабатывает меры противодействия этим действиям.

Что предшествовало

  • Египет принял новое судно с похищенной украинской пшеницей.
  • РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы. 

Автор: 

оккупация (10208) россия (97423) ископаемые (193) хищения (227)
Топ комментарии
В чувака біполярка... сам пустив до дому ворогів та дивується що його грабують...
А про кинутих на призволяще українців в окупованій частині країни навіть не згадує!
07.05.2026 11:24 Ответить
Всі такі виробництва мають знищуватися насамперед. В першу чергу! Разом з персоналом, бо працювати там будуть лише окупанти та колаборанти-зрадники.
07.05.2026 11:22 Ответить
Це ми і так знаємо. Питання лише за скільки рублів Вова здав Пуйло Донбас.
07.05.2026 11:23 Ответить
ха ха братья, нагадую що єрмакозел ще наші надра злив Америці
07.05.2026 11:21 Ответить
Та там навіть на штик лопати ще навіть не копнули
07.05.2026 11:23 Ответить
Цю угоду буде визнано недійсною і укладеною аферистами під тиском.
07.05.2026 11:24 Ответить
Наприкінці 2021 року, зокрема під час пресмарафону 26 листопада 2021 року, ЗЄлєнський заявляв, що чутки про введення воєнного стану («завтра буде війна») шкодять економіці, залякують людей та змушують інвесторів йти з України.

ну вот ЗЄлєчка, прийшли твої інвестора оманські
07.05.2026 11:42 Ответить
07.05.2026 11:22 Ответить
07.05.2026 11:23 Ответить
Україна через агресію рашки втратила половину всіх природних ресурсів.

загалом на суму не менше 12 трлн дол.!

07.05.2026 12:02 Ответить
Це для кого тексти ? Я так розумію для трампона ?
07.05.2026 11:24 Ответить
07.05.2026 11:24 Ответить
Тобто на окупованій території українські надра належать росіі, а на неокупованій - Трампу...
07.05.2026 11:25 Ответить
Маячня. Таке виробництво дуже легка ціль.
ліліпутін не стане вкладати гроші в такі великі потужності без гарантій безпеки.
Це не картоплю під лопату посадити.
07.05.2026 11:26 Ответить
а після "миру" по ЛБС ?

07.05.2026 12:03 Ответить
Агов! Вони видобувають електроенергію з заєс яку ти їм віддав просто так чотири роки тому.
07.05.2026 11:26 Ответить
Ну якщо честна то не виробляють. Станція в режимі холодного зупину
07.05.2026 11:30 Ответить
але ж станція ціленька, чи не так ?

ЗАЕС була здана ЗЄлєю "під ключ" !
заходь і користуйся !

07.05.2026 12:06 Ответить
навіть з персоналом про який не дуже згадують та який зараз працьює на ворога!
після майбутнього звільнення їх очікує в'язниця згідно Українського законодавства?
судити будуть ті хто їх здав?
07.05.2026 12:45 Ответить
все вірно, здав разом із людьми

07.05.2026 12:56 Ответить
Виглядає як похвала рашці за те чого Україна не змогла налагодити за всі роки незалежності. Гадаю росіяни не заслуговують на таку похвалу, адже на безкрайніх просторах Сибіру і Далекого Сходу у них на порядки більше всих цих ресурсів які так і залишаються нерозвіданими.
07.05.2026 11:29 Ответить
Члєнограй жуті нагоняєт. Типу, кацапи будуть розбудовуватися, а ми будем дивитися. А "фламінги" для чого, бубачка?
07.05.2026 11:31 Ответить
а після "замирення" ?
яке відбудеться по лінії бойового зіткнення.

чи ви вірите в обіцянки-цяцянки ЗЄльоного про кордон 1991 р.

07.05.2026 12:08 Ответить
Ви все ще вірите в "птіц Штіллєрмана"?
07.05.2026 13:41 Ответить
Все ще потребуєте смайлика для розуміння іронії?
07.05.2026 14:04 Ответить
Нє, але дуже хотілось надрукувати словосполучення "птіци Штілєрмана"...
07.05.2026 14:20 Ответить
...але "Чонгари та Маріуполі" - то усьО, звісно, Порошенко..
гівно таке, зелене..
07.05.2026 12:33 Ответить
Чонгари та Мариуполі при Порошенко були наши,
а при ЗЄлі стали - параши

07.05.2026 12:58 Ответить
А скільки галасу було, що кацапи ціленаправлено рвуться до наших родовищ, а влада захист ігнорує.

07.05.2026 13:53 Ответить
як привезуть гірнозбагачувальне обладнання, можна фламінгами провести деіндустріалізацію.
07.05.2026 14:03 Ответить
Кому це Голобородько жаліється, що кцапи добувать літій і титан на наших окупованих землях? А хто для цього відводив наші війська, розміновував мінні поля і знищував ракетні програми?
07.05.2026 14:05 Ответить
 
 