Россия готовится добывать литий и титан на оккупированной территории Украины, - Зеленский
Россия планирует начать добычу стратегических минералов на временно оккупированном юге Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.
Экономический грабеж по "донбасскому сценарию"
По словам главы государства, оккупационные власти готовят геологическую разведку и скорейшее начало разработки как минимум 18 месторождений. Речь идет о таких ресурсах, как титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.
Президент подчеркнул, что Россия пытается воспроизвести на юге Украины модель "грабежа и деиндустриализации", которую внедрила на оккупированном Донбассе.
Помимо полезных ископаемых - вывоз украинского зерна
По данным разведки, российские силы готовятся к масштабному вывозу зерна из оккупированных регионов. Украинская сторона разрабатывает меры противодействия этим действиям.
ну вот ЗЄлєчка, прийшли твої інвестора оманські
загалом на суму не менше 12 трлн дол.!
А про кинутих на призволяще українців в окупованій частині країни навіть не згадує!
ліліпутін не стане вкладати гроші в такі великі потужності без гарантій безпеки.
Це не картоплю під лопату посадити.
ЗАЕС була здана ЗЄлєю "під ключ" !
заходь і користуйся !
після майбутнього звільнення їх очікує в'язниця згідно Українського законодавства?
судити будуть ті хто їх здав?
яке відбудеться по лінії бойового зіткнення.
чи ви вірите в обіцянки-цяцянки ЗЄльоного про кордон 1991 р.
гівно таке, зелене..
а при ЗЄлі стали - параши
