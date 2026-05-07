Россия готовится добывать литий и титан на оккупированной территории Украины, - Зеленский

Россия планирует начать добычу стратегических минералов на временно оккупированном юге Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

Экономический грабеж по "донбасскому сценарию"

По словам главы государства, оккупационные власти готовят геологическую разведку и скорейшее начало разработки как минимум 18 месторождений. Речь идет о таких ресурсах, как титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.

Президент подчеркнул, что Россия пытается воспроизвести на юге Украины модель "грабежа и деиндустриализации", которую внедрила на оккупированном Донбассе.

Помимо полезных ископаемых - вывоз украинского зерна

По данным разведки, российские силы готовятся к масштабному вывозу зерна из оккупированных регионов. Украинская сторона разрабатывает меры противодействия этим действиям.

Что предшествовало

Египет принял новое судно с похищенной украинской пшеницей.

РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы.

