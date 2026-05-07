Ситуація на оккупированной Луганщине
На оккупированной Луганщине россияне планируют добычу золота

РФ проводит разведку в районе Антрацита для дальнейшей добычи золота

На временно оккупированной территории Луганской области Россия приступила к подготовке к добыче золота. В частности, в Антрацитовском районе так называемое "предприятие" уже ведет геологоразведочные работы на Бобриковском месторождении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в оккупационном департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу РФ (Югнедра).

По данным Югнедра, первый аукцион состоялся в декабре 2024 года. Тогда среди трех участников победила компания, официально зарегистрированная на оккупированной Луганщине. Стоимость лота составила более 783 миллионов рублей, что составляет около 390 миллионов гривен. Победитель получил "лицензию" на геологическую разведку и дальнейшую добычу золотосульфидных руд.

Второй аукцион провели 23 мая 2025 года. Речь шла о "праве пользования" недрами с месторождением россыпного золота. На этот раз выиграло московское предприятие, которое заплатило более трех миллионов рублей.

Российские чиновники заявляют, что непосредственная добыча начнется после завершения разведочных работ, проведения "госэкспертизы" запасов и утверждения проекта разработки.

Украинские власти квалифицируют подобные действия как незаконное использование украинских природных ресурсов. Ранее сообщалось, что РФ аналогичным образом проводит в пределах оккупированных Луганской и Донецкой областей разведку месторождений лития, графита и титана.

Топ комментарии
Будуть видобувати золото з зубних коронок лугандонів?
07.05.2026 15:42 Ответить
Бачте, війна хоч показала, які ми багаті. І золото, й рідкоземельні метали. А раніше й не знали що воно є.
07.05.2026 15:50 Ответить
Ото вам і весь х#й до копійки. Заради чого затівалася війна з Україною. Звичайний дерибан. А ще ж поклади сланцевого газу під Слов'янськом спокою кацапам не дають.
07.05.2026 15:52 Ответить
звідки у цих ніщебродів коронки ?

Бобриковське золотоносне родовище За попередніми оцінками родовище може давати на місяць до 10 тис. т золотоносної руди, з якої може бути вилучено 50 кг золота на місяць.

півтони золота на рік !!!!
непогано, правда ?

просрав ЗЄлєнський Україну

.
07.05.2026 15:59 Ответить
При совку і при Овощі ті ніщєброди добре заробляти.
07.05.2026 16:03 Ответить
В современных условиях экономически целесообразной считается добыча при содержании выше 1-3 г/т. при этом высокосортными считаются руды с 5-20 г/т.
Масова частка корисних компонентів у рудах змінюється в межах: золото від 2,0 г/т до 12 г/т, срібло від 12,0 г/т !!!!!

це - високорентабельне родовище !!!!!

.
07.05.2026 16:19 Ответить
Здається що вони вже дарма називають окуповані території - ТОТ!
07.05.2026 15:47 Ответить
Ага, значить потрібно шмальнути бпла як умогга далі. Кілометрів так на 2000 . Тот для слабаків. За міст, що " впаде" взагалі забули. Тепер тисячі кілометрів наше все. Чим далі тим вище рейтинг.
07.05.2026 15:49 Ответить
понти поганяти
07.05.2026 15:52 Ответить
Ну це коплекси маленьких людей. Особливо Вованів. Дальше стрельнути, високі підбори. Мільйони мільярди дерево дронів.
07.05.2026 15:54 Ответить
07.05.2026 15:50 Ответить
Я так розумію для росєюшки берегли. А при нормальній владі з такими покладами могли б диктувати як мінімум Європі свою політику.
07.05.2026 15:52 Ответить
Нічого, після виходу на кордони 1991 року це все золото знову буде належати українському народу, як і раніше належало.
07.05.2026 21:59 Ответить
Не було війни - свої крали, тепер війна - чужі крадуть і свої продовжують.
Як не бачив народ цих багатств, так і не бачить і навряд побачить тепер...
07.05.2026 15:54 Ответить
А що, раніше лугандони не викопували золото з "золотих копанок"?
07.05.2026 15:55 Ответить
Не чув такого. За бурштин багато казали, а за луганське золото якось не зустрічав інформації.
07.05.2026 15:57 Ответить
а такі зєліні гєологи, як міндич & Династія, показали, яка багата Україна сама по собі, навіть без ковиряння в корисних копалинах ))
07.05.2026 16:00 Ответить
07.05.2026 15:52 Ответить
Та втрата такої банальної речі як сіль згодом ще вилізе боком.
07.05.2026 15:55 Ответить
Вау як нєбєсний ієрусалім розстроюється, вже і корисні копалини починають видобуток?
07.05.2026 15:55 Ответить
"лугандоновські золоторі!" а гімна там - навалом! і все прибуває й прибуває, в целофанових пакетіках, в зв'язку з дефіцитом води! ))
07.05.2026 15:56 Ответить
Вангую, коммерческий проект возможен только если платить работникам баландой и цвилым хлебом, и премировать не особо болезненным избиением каждую субботу.
07.05.2026 16:03 Ответить
Покуй, раньше наш олигархат воровал, теперь будет их воровать. Обычному миколе от этого ни жарко, ни холодно
07.05.2026 16:41 Ответить
"тымчасово" главное не забыть приписать. Клоуны *****
07.05.2026 17:23 Ответить
 
 