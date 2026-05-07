На оккупированной Луганщине россияне планируют добычу золота
На временно оккупированной территории Луганской области Россия приступила к подготовке к добыче золота. В частности, в Антрацитовском районе так называемое "предприятие" уже ведет геологоразведочные работы на Бобриковском месторождении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в оккупационном департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу РФ (Югнедра).
По данным Югнедра, первый аукцион состоялся в декабре 2024 года. Тогда среди трех участников победила компания, официально зарегистрированная на оккупированной Луганщине. Стоимость лота составила более 783 миллионов рублей, что составляет около 390 миллионов гривен. Победитель получил "лицензию" на геологическую разведку и дальнейшую добычу золотосульфидных руд.
Второй аукцион провели 23 мая 2025 года. Речь шла о "праве пользования" недрами с месторождением россыпного золота. На этот раз выиграло московское предприятие, которое заплатило более трех миллионов рублей.
Российские чиновники заявляют, что непосредственная добыча начнется после завершения разведочных работ, проведения "госэкспертизы" запасов и утверждения проекта разработки.
Украинские власти квалифицируют подобные действия как незаконное использование украинских природных ресурсов. Ранее сообщалось, что РФ аналогичным образом проводит в пределах оккупированных Луганской и Донецкой областей разведку месторождений лития, графита и титана.
Бобриковське золотоносне родовище За попередніми оцінками родовище може давати на місяць до 10 тис. т золотоносної руди, з якої може бути вилучено 50 кг золота на місяць.
півтони золота на рік
непогано, правда ?
Масова частка корисних компонентів у рудах змінюється в межах: золото від 2,0 г/т до 12 г/т, срібло від 12,0 г/т !!!!!
Як не бачив народ цих багатств, так і не бачить і навряд побачить тепер...