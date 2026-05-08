В Северодонецке оккупанты планируют снести не менее 70 домов, - ОГА

Во временно оккупированном Северскодонецке российские оккупанты продолжают массовый снос жилых домов, поврежденных в ходе боев за город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в городе уже демонтировали шесть многоэтажек.

Еще десять домов оккупационная администрация готовит к сносу в ближайшее время.

Сколько домов планируют снести

Всего оккупационные власти планируют демонтировать не менее 70 жилых домов.

Харченко отметил, что эти многоэтажки были разрушены во время российских обстрелов и штурма Северодонецка.

Читайте: На оккупированной Луганщине россияне планируют добычу золота

Что происходит в городе после оккупации

Глава Луганской ОГА подчеркнул, что за весь период оккупации в Северскодонецке не построили ни одного нового жилого дома, несмотря на масштабные разрушения городской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Луганской области школьникам будут преподавать "духовно-нравственную культуру РФ", - ОГА