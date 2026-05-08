В Северодонецке оккупанты планируют снести не менее 70 домов, - ОГА
Во временно оккупированном Северскодонецке российские оккупанты продолжают массовый снос жилых домов, поврежденных в ходе боев за город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.
По его словам, в городе уже демонтировали шесть многоэтажек.
Еще десять домов оккупационная администрация готовит к сносу в ближайшее время.
Сколько домов планируют снести
Всего оккупационные власти планируют демонтировать не менее 70 жилых домов.
Харченко отметил, что эти многоэтажки были разрушены во время российских обстрелов и штурма Северодонецка.
Что происходит в городе после оккупации
Глава Луганской ОГА подчеркнул, что за весь период оккупации в Северскодонецке не построили ни одного нового жилого дома, несмотря на масштабные разрушения городской инфраструктуры.
