РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
845 4

В Северодонецке оккупанты планируют снести не менее 70 домов, - ОГА

В оккупированном Северодонецке снесут 70 разрушенных домов

Во временно оккупированном Северскодонецке российские оккупанты продолжают массовый снос жилых домов, поврежденных в ходе боев за город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в городе уже демонтировали шесть многоэтажек.

Еще десять домов оккупационная администрация готовит к сносу в ближайшее время.

Сколько домов планируют снести

Всего оккупационные власти планируют демонтировать не менее 70 жилых домов.

Харченко отметил, что эти многоэтажки были разрушены во время российских обстрелов и штурма Северодонецка.

Читайте: На оккупированной Луганщине россияне планируют добычу золота

Что происходит в городе после оккупации

Глава Луганской ОГА подчеркнул, что за весь период оккупации в Северскодонецке не построили ни одного нового жилого дома, несмотря на масштабные разрушения городской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Луганской области школьникам будут преподавать "духовно-нравственную культуру РФ", - ОГА

Автор: 

оккупация (10211) разрушение (190) Луганская область (6442)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як там у Маріуполі?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:22 Ответить
Сіверськодонецьку?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:46 Ответить
Ну звісно що не в "сєвєрєдонєцкє". Що тобі кацапе не подобається?
показать весь комментарий
08.05.2026 22:11 Ответить
Are you on period, *itch? 😁
показать весь комментарий
08.05.2026 22:55 Ответить
 
 