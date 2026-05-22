У Генштабі спростували поширювану РФ інформацію про нібито ураження цивільної інфраструктури в Старобільську

Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях.

Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Маніпулятивна інформація

Так, зазначається, що в російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України.

Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Що було уражено

У Генштабі заявили, що в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких:

нафтопереробний завод,

склади боєприпасів,

засоби ППО,

пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

"Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Про що йдеться

Так, у російських ЗМІ шириться інформація про нібито удар ЗСУ по навчальному корпусу університету та гуртожитку в окупованій Луганській області, унаслідок чого є загиблі та поранені

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін назвав "терактом" нібито український удар по гуртожитку і закликав українських військових "не виконувати злочинних наказів".