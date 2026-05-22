В Генштабе опровергли распространяемую РФ информацию о якобы нанесении удара по гражданской инфраструктуре в Старобельске
Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.
Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Манипулятивная информация
Так, отмечается, что в российских СМИ активно распространяется манипулятивная информация о якобы нанесении Вооруженными Силами Украины ударов по объектам гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины.
Сообщаем, что Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны", - говорится в сообщении.
Что было поражено
В Генштабе заявили, что в ночь на 22 мая 2026 года был нанесен удар по ряду объектов российского агрессора, среди которых:
- нефтеперерабатывающий завод,
- склады боеприпасов,
- средства ПВО,
- пункты управления и живая сила противника, в частности, один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.
"Рубикон" - российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий", представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.
О чем идет речь
Так, в российских СМИ распространяется информация о якобы ударе ВСУ по учебному корпусу университета и общежитию в оккупированной Луганской области, в результате чего есть погибшие и раненые
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин назвал "терактом" якобы украинский удар по общежитию и призвал украинских военных "не выполнять преступные приказы".
