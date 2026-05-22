В Генштабе опровергли распространяемую РФ информацию о якобы нанесении удара по гражданской инфраструктуре в Старобельске

Генштаб об ударе по Старобельску

Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Манипулятивная информация

Так, отмечается, что в российских СМИ активно распространяется манипулятивная информация о якобы нанесении Вооруженными Силами Украины ударов по объектам гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины.

Сообщаем, что Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны", - говорится в сообщении.

Что было поражено

В Генштабе заявили, что в ночь на 22 мая 2026 года был нанесен удар по ряду объектов российского агрессора, среди которых:

  • нефтеперерабатывающий завод,
  • склады боеприпасов,
  • средства ПВО,
  • пункты управления и живая сила противника, в частности, один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.

"Рубикон" - российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий", представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

О чем идет речь

Так, в российских СМИ распространяется информация о якобы ударе ВСУ по учебному корпусу университета и общежитию в оккупированной Луганской области, в результате чего есть погибшие и раненые

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин назвал "терактом" якобы украинский удар по общежитию и призвал украинских военных "не выполнять преступные приказы".

Генштаб ВС (8073) дезинформация (365) Старобельск (15) Луганская область (6452) Старобельский район (4)
гитлер жалуется в оон, нельзя бомбить окупанта, єто же бесчеловечно
22.05.2026 19:31 Ответить
Ночью студенты после учебы отдыхали, видимо Ахмат ещё, вот бедняшки.
22.05.2026 19:35 Ответить
Добре врізали по рубікону, шо аж пуйло шось замямлило..
22.05.2026 19:37 Ответить
В тг проукр.канали пишуть детально про цю подію.
22.05.2026 19:38 Ответить
Ну трохи помилились---десяток потенційних ворогів України знищили. в Києві, Дніпрі, Одесі,Харьеові кожний день гинуть діти,цивільні. Думаю,що не потрібно виправдовуватись
22.05.2026 19:51 Ответить
Да нахер ви перед московськими фашистами і людоїдами ще й виправдовуєтесь. Що взагалі рашисти роблять на окупованій території і яке право вони мають щось там квакати
22.05.2026 19:52 Ответить
 
 