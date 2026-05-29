Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ

Фіцо зробив заяву після падіння дрона РФ у Румунії

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина солідарна з Румунією, на територію якої впав російський дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Подробиці

Водночас Фіцо застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".

Словацький прем'єр закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президентка Єврокомісіії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.
  • Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.

Топ коментарі
+10
Ідіот він ще той.
29.05.2026 14:36 Відповісти
+9
недобиток Фіцо у своєму стилі
29.05.2026 14:31 Відповісти
+7
Що і требувалось доказати. Теракти і масові вбивства це не випадковість а стратегія Ху'йла по розвалу Заходу. Ху'йло стріляє а його агенти призивають до діалогу і перагаворів. А щоб Ху'йло погодився на перагавори його потрібно вмовляти, догодити йому і виконати домашнє завдання, зокрема зупинити поставки озброєння і фінансів в Україну. Тому той хто призиває до переговорів з московським режимом це не посередник і не миротворець а співучасник злочинів московських людоїдів.
29.05.2026 14:41 Відповісти
Він правий,без діалогу толку не буде.А то кацапи вже скільки дронів запустили,і тиша,нічого у відповідь.А вже пора серйозно відповісти!!!
29.05.2026 14:40 Відповісти
Здайомсу! - Фіцо
29.05.2026 14:38 Відповісти
британія, купує нафтопродукти з кацапської нафти!
чехія угорщина словаччина скуповує кацапську нафту!
німеччина досі купує кацапський газ!
що там італія, іспанія, хєр його знає, звісно висять на нафті та газі з сибіру!!

тож, до останнього українця!
тцк, дуже подобається фон дер ляйєнам та молодим перспективним калласам!
про рютте, взагалі мовчу, бо гомофобія у нас заборонена законом!
29.05.2026 14:40 Відповісти
"що там італія, іспанія, хєр його знає, звісно висять на нафті та газі з сибіру!!"
Нє, в них поставки з Африки. І вони добряче допомагають ЗСУ.
29.05.2026 15:26 Відповісти
З.І. і в контексті вашого поста про Рютте дісно краще мовчіть. Він є одним з небагатьох дуже притомних політиків в оточенні всякіх трампів.
29.05.2026 15:27 Відповісти
29.05.2026 14:41 Відповісти
Ось вам приклад виконання і 4-ї і 5-ї статті НАТО в разі нападу на країну НАТО. Замість відповіді половина НАТО засуне голови собі в сраку а інша половина таких як Фріцо будуть закликати до діалогу.
29.05.2026 14:46 Відповісти
Це лишній раз доводить, що якщо у організації є хоч один п*дарас "з повноваженнями" - вся організація набуває "п*дорастичного" статусу...
29.05.2026 14:53 Відповісти
Фицо = физ-лицо. Фило = физ- ****.
29.05.2026 14:57 Відповісти
То, чого добивається Московії, озвучив Фіцо.
29.05.2026 15:15 Відповісти
Блін, хтось очіковав чогось іншого від цього 3,14YESраса?
29.05.2026 15:29 Відповісти
Мабуть переплутав Фіцо шахед, що впав в Румунії з білим голубом миру. Падіння дрону - це подія, щоб дати рашистам гідну відповідь, а не починати беззмістовний діалог з ворогом.
29.05.2026 15:51 Відповісти
 
 