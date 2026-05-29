Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина солідарна з Румунією, на територію якої впав російський дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Водночас Фіцо застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".

Словацький прем'єр закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова підтримати Румунію будь-яким чином, треба посилити санкції проти РФ, - Зеленський

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Президентка Єврокомісіії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.

Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.

Читайте: Рютте провів розмову з лідером Румунії після падіння "шахеда": НАТО захищатиме кожен дюйм території