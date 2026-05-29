Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина солідарна з Румунією, на територію якої впав російський дрон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Водночас Фіцо застеріг від будь-якої ескалації, "з якою ми можемо не впоратися".
Словацький прем'єр закликав до "стриманості у підбурювальних заявах", а також до негайного початку "діалогу" між Європейським Союзом і Росією.
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президентка Єврокомісіії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.
- Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.
чехія угорщина словаччина скуповує кацапську нафту!
німеччина досі купує кацапський газ!
що там італія, іспанія, хєр його знає, звісно висять на нафті та газі з сибіру!!
тож, до останнього українця!
тцк, дуже подобається фон дер ляйєнам та молодим перспективним калласам!
про рютте, взагалі мовчу, бо гомофобія у нас заборонена законом!
Нє, в них поставки з Африки. І вони добряче допомагають ЗСУ.
Пропагандист Карнаухов пропонує "уронить" "Орешник" на Польщу і погрожує Румунії: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!".
Фицо = физ-лицо. Фило = физ- ****.