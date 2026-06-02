В ООН засудили хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову: Загострення риторики з боку РФ та ескалація ударів мають припинитися

Координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову, де загинули та були поранені мирні мешканці.

Про це йдеться у заяві Шмале, розміщеній на сайті ООН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

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Руйнівні наслідки

"Перші дні літа в Україні розпочалися черговим масштабним обстрілом Києва, Дніпра та Харкова Збройними силами Російської Федерації. Це вже втретє за останні три тижні. Повідомляється про загибель кількох мирних мешканців. Ще десятки містян, зокрема діти, зазнали поранень. Зруйновано або пошкоджено житлові будинки, лікарні та магазини", - йдеться в заяві.

Зазначається, що війна й надалі спричиняє руйнівні наслідки для мирних мешканців та їхнього психічного здоров’я, оскільки люди не мають змоги перепочити, а страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні.

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Ескалація ударів має припинитися

Шале зауважив, що дотримання міжнародного гуманітарного права означає вжиття всіх заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, включно з лікарнями та житловими будинками.

"Загострення риторики з боку Російської Федерації та ескалація ударів мають припинитися, щоб розпочати шлях до справедливого миру", - наголошується в заяві.

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Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

За останніми даними, 2 червня у столиці шестеро загиблих, 81 постраждалий.

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Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.