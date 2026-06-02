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Новини Масований комбінований удар
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В ООН засудили хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову: Загострення риторики з боку РФ та ескалація ударів мають припинитися

Київ після обстрілу 2 червня

Координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову, де загинули та були поранені мирні мешканці.

Про це йдеться у заяві Шмале, розміщеній на сайті ООН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

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Руйнівні наслідки

"Перші дні літа в Україні розпочалися черговим масштабним обстрілом Києва, Дніпра та Харкова Збройними силами Російської Федерації. Це вже втретє за останні три тижні. Повідомляється про загибель кількох мирних мешканців. Ще десятки містян, зокрема діти, зазнали поранень. Зруйновано або пошкоджено житлові будинки, лікарні та магазини", - йдеться в заяві.

Зазначається, що війна й надалі спричиняє руйнівні наслідки для мирних мешканців та їхнього психічного здоров’я, оскільки люди не мають змоги перепочити, а страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні.

Також читайте: ООН закликає завершити війну Росії проти України дипломатією

Ескалація ударів має припинитися

Шале зауважив, що дотримання міжнародного гуманітарного права означає вжиття всіх заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, включно з лікарнями та житловими будинками.

"Загострення риторики з боку Російської Федерації та ескалація ударів мають припинитися, щоб розпочати шлях до справедливого миру", - наголошується в заяві.

Також читайте: РФ на Радбезі ООН відкинула заклик США припинити удари по Києву

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

За останніми даними, 2 червня у столиці шестеро загиблих, 81 постраждалий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.

Автор: 

Дніпро (3557) Київ (20811) обстріл (34280) ООН (3504) Харків (6116) Шмале Матіас (9) Дніпропетровська область (5078) Харківська область (2786) Дніпровський район (407) Харківський район (910)
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Топ коментарі
+5
Це вже який раз таке заявляють? Вже навіть не смішно...
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02.06.2026 20:11 Відповісти
+5
ООН, Червоний хрест, МАГАТЕ, МОК... - відправити на звалище історії !!!
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02.06.2026 20:19 Відповісти
+4
Засудив і розчулено висякався
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02.06.2026 20:13 Відповісти
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Це вже який раз таке заявляють? Вже навіть не смішно...
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02.06.2026 20:11 Відповісти
а пу від цього засудження ні холодно ні жарко ще з 2008 року він вже звик, увірував в свою безнаказанність і його жага до движухи тільки зростає(
адже, зайвохромосомний...
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02.06.2026 20:20 Відповісти
А що ООН має зробити? В нього є своя армія? Там представники всіх країн світу і з правом вето росія та Китай. Добре, що хоч не прийняли резолюцію в рамках захисту від агресора - закатувати всі гроші в асфальт і купувати асфальтоукладчики, як це робив Лідор світу в Україні.
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02.06.2026 21:39 Відповісти
Засудив і розчулено висякався
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02.06.2026 20:13 Відповісти
ООН почните з малого, спочатку хоча би ********** Небензю.
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02.06.2026 20:18 Відповісти
ООН, Червоний хрест, МАГАТЕ, МОК... - відправити на звалище історії !!!
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02.06.2026 20:19 Відповісти
їм в їхньому *********** озабочєному чудово живеться. нахєр їм Україна коли є рашка з дешевими енергоресурсами.
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02.06.2026 20:24 Відповісти
Новини з розряду "сусідка розказала". Цими засудженнями вже шафи підпираємо.
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02.06.2026 20:28 Відповісти
как в старом анекдоте про бандершу в борделе (ООН):
- ну, "... засудили..."
- но это же не "засудили!засудили!!засудили!!!"
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02.06.2026 20:30 Відповісти
В сраку засуньте ваші засудження. Краще б ми били по рашистських містах а ви засуджуйте хоч повсирайтесь. Тим більше що на ваші засудження серите ви самі, знімаючи з рашистів і зрашистських спортсменів-терористів санкції, і постійно напрошуєтесь в гості до Ху'йла на переговори. С точки зору Ху'йла ви не засуджеєте його а навпаки підтримуєте
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02.06.2026 20:41 Відповісти
ото москалі зараз я-а-а-а-к зляка-а-а-ються!!!
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02.06.2026 21:03 Відповісти
ООН, как остановить путина? путин стой, раз-два!
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02.06.2026 21:04 Відповісти
*****. Всім.
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02.06.2026 21:25 Відповісти
 
 