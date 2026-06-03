Уничтожено 189 из 198 российских дронов, - Воздушные силы

В ночь на 3 июня 2026 года войска РФ атаковали Украину 198 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня.

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