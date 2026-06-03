Знешкоджено 189 із 198 російських дронів, - Повітряні сили

У ніч на 3 червня 2026 року війська РФ атакували Україну 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники неба показали бойову роботу під час однієї з наймасованіших атак РФ - понад 700 цілей. ВIДЕО

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками увечері 2 червня.

Також дивіться: Морпіхи 34-ї бригади оголосили "червону зону" для окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО