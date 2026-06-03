УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10557 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
293 0

РФ атакувала дронами Одещину: двоє поранених, є пошкодження

шахед над Одещиною

Цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є поранені

Як зазначається, у результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочин и рф проти цивільного населення.

Читайте також: Рашисти вранці атакували лікарню на Одещині: пошкоджено пологове відділення, ніхто не постраждав

Більше інформації щодо наслідків російської атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Також дивіться: Наслідки удару російських БпЛА по Одесі: пошкоджено магазини, пошту та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34320) Одеська область (4089)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 