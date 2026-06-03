РФ атакувала дронами Одещину: двоє поранених, є пошкодження

Цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

Як зазначається, у результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочин и рф проти цивільного населення.

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Більше інформації щодо наслідків російської атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками увечері 2 червня.

За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 189 із 198 російських дронів.

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