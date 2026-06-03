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РФ атакувала дронами Одещину: двоє поранених, є пошкодження
Цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
Як зазначається, у результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.
На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочин и рф проти цивільного населення.
Більше інформації щодо наслідків російської атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Як повідомлялося, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками увечері 2 червня.
- За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 189 із 198 російських дронів.
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