Рашисти вранці атакували лікарню на Одещині: пошкоджено пологове відділення, ніхто не постраждав

Вранці, 1 червня, російські загарбники атакували південь Одеської області, внаслідок чого пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка - при пологах.

На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Пізно ввечері 31 травня ворожий безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Одесі.

Внаслідок влучання одного з дронів у житловий будинок постраждали четверо людей, також зафіксовано руйнування та пожежі.

Так у пологових центрах приймаються важливі рішення!
01.06.2026 16:30 Відповісти
 
 