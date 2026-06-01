РФ вдарила ФАБами по Дружківці: 5 постраждалих, пошкоджено будинки
Російські загарбники скинули на Дружківку три авіабомби "ФАБ-250" з УМПК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Донеччини.
Що відомо?
Удар рашистів прийшовся по багатоквартирних житлових будинках.
"Внаслідок обстрілу отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.
