РФ вдарила ФАБами по Дружківці: 5 постраждалих, пошкоджено будинки

Російські загарбники скинули на Дружківку три авіабомби "ФАБ-250" з УМПК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Донеччини.

Що відомо?

Удар рашистів прийшовся по багатоквартирних житлових будинках.

"Внаслідок обстрілу отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

