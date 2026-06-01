РФ нанесла удары ФАБами по Дружковке: 5 пострадавших, повреждены дома

Российские захватчики сбросили на Дружковку три авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Удар рашистов пришелся по многоквартирным жилым домам.

"В результате обстрела телесные повреждения получили пять гражданских лиц в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и одной женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Повреждено 5 многоквартирных домов.

Читайте: Российский FPV-дрон атаковал автомобиль службы гражданской защиты в Краматорске: есть раненый. ФОТО



