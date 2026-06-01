РФ нанесла удары ФАБами по Дружковке: 5 пострадавших, повреждены дома
Российские захватчики сбросили на Дружковку три авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура Донецкой области.
Что известно?
Удар рашистов пришелся по многоквартирным жилым домам.
"В результате обстрела телесные повреждения получили пять гражданских лиц в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и одной женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.
Повреждено 5 многоквартирных домов.
