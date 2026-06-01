Российский FPV-дрон атаковал автомобиль службы гражданской защиты в Краматорске: есть раненый. ФОТО
Российские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по служебному автомобилю Управления по вопросам гражданской защиты Краматорского городского совета. В результате атаки ранения получил мужчина 1966 года рождения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.
В горсовете подчеркнули, что автомобиль имел четкую маркировку и символику, которые однозначно свидетельствовали о его принадлежности к гражданской службе. Рядом также находились автомобили местных жителей.
В Управлении по вопросам гражданской защиты отметили, что его сотрудники регулярно первыми прибывают на места российских атак, участвуют в ликвидации последствий обстрелов, координируют работу экстренных служб и помогают пострадавшим жителям.
По оценке городских властей, удар по такому автомобилю не может рассматриваться как случайный.
Раненый мужчина
По предварительной информации, в результате атаки ранения получил мужчина 1966 года рождения.
Информация о характере травм и его состоянии уточняется.
Атака — проявление террора
В городском совете заявили, что подобные удары свидетельствуют о целенаправленных атаках на гражданскую инфраструктуру и службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города и помогают населению после обстрелов.
"Удар по тем, кто помогает спасать людей, — это не война. Это терроризм", — подчеркнули в Краматорском городском совете.
Несмотря на очередную атаку, городские службы продолжают работать и ликвидировать последствия российских обстрелов.
