Российский FPV-дрон атаковал автомобиль службы гражданской защиты в Краматорске: есть раненый. ФОТО

Российские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по служебному автомобилю Управления по вопросам гражданской защиты Краматорского городского совета. В результате атаки ранения получил мужчина 1966 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В горсовете подчеркнули, что автомобиль имел четкую маркировку и символику, которые однозначно свидетельствовали о его принадлежности к гражданской службе. Рядом также находились автомобили местных жителей.

В Управлении по вопросам гражданской защиты отметили, что его сотрудники регулярно первыми прибывают на места российских атак, участвуют в ликвидации последствий обстрелов, координируют работу экстренных служб и помогают пострадавшим жителям.

По оценке городских властей, удар по такому автомобилю не может рассматриваться как случайный.

Раненый мужчина

По предварительной информации, в результате атаки ранения получил мужчина 1966 года рождения.

Информация о характере травм и его состоянии уточняется.

Атака — проявление террора

В городском совете заявили, что подобные удары свидетельствуют о целенаправленных атаках на гражданскую инфраструктуру и службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города и помогают населению после обстрелов.

"Удар по тем, кто помогает спасать людей, — это не война. Это терроризм", — подчеркнули в Краматорском городском совете.

Несмотря на очередную атаку, городские службы продолжают работать и ликвидировать последствия российских обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне снова сбросили авиабомбы на центр Краматорска: ранены по меньшей мере 12 человек (обновлено)





