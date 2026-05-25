Россияне снова сбросили авиабомбы на центр Краматорска: ранены по меньшей мере 10 человек (обновлено)

По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали вследствие удара по Краматорску.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Повторный удар

"Сегодня вечером россияне снова сбросили на центр города 2 авиабомбы. Повреждены многочисленные многоэтажки и автомобили. Раненые получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают все ответственные службы. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Окончательное количество жертв и объем нанесенного ущерба устанавливаются.

Утром российские оккупанты также атаковали Краматорск и Ясногорку в Донецкой области. Вследствие удара двое человек погибли, трое ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 мая, – Вооруженные силы (обновлено)

Обновленная информация

Как минимум 10 человек ранены в результате российского удара по центру Краматорска, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.