Росіяни знову скинули авіабомби на центр Краматорська: поранено щонайменше 10 людей (оновлено)
Щонайменше 5 цивільних постраждали внаслідок удару по Краматорську.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Повторний удар
"Сьогодні ввечері росіяни знову скинули в центр міста 2 авіабомби. Пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Остаточна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюється.
Вранці російські окупанти також атакували Краматорськ та Ясногірку на Донеччині. У результаті удару двоє людей загинули, троє поранені.
Оновлена інформація
Щонайменше 10 людей поранено внаслідок російського удару по середмістю Краматорська, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"Окупанти завдали удару по центру міста. Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 10 людей, а також зазнала пошкоджень житлова забудова. На місці події надзвичайники ліквідували осередки загоряння. Горіли автомобілі та квартири в багатоквартирному житловому будинку", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.
У службі повідомили, що через обстріл в одній із квартир деформувалися двері, через що люди не могли самостійно вийти. Рятувальники допомогли людям вийти назовні.
Наслідки події уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль