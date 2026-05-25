Росіяни знову скинули авіабомби на центр Краматорська: поранено щонайменше 10 людей (оновлено)

РФ атакувала Краматорськ: пошкоджено будинки, є постраждалі

Щонайменше 5 цивільних постраждали внаслідок удару по Краматорську.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Повторний удар

"Сьогодні ввечері росіяни знову скинули в центр міста 2 авіабомби. Пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Остаточна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюється.

Вранці російські окупанти також атакували Краматорськ та Ясногірку на Донеччині. У результаті удару двоє людей загинули, троє поранені. 

Оновлена інформація

Щонайменше 10 людей поранено внаслідок російського удару по середмістю Краматорська, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Окупанти завдали удару по центру міста. Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 10 людей, а також зазнала пошкоджень житлова забудова. На місці події надзвичайники ліквідували осередки загоряння. Горіли автомобілі та квартири в багатоквартирному житловому будинку", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

У службі повідомили, що через обстріл в одній із квартир деформувалися двері, через що люди не могли самостійно вийти. Рятувальники допомогли людям вийти назовні.

Наслідки події уточнюються.

Чому нема умовного "блукаючого петріота",задовбали ці кацапськи говнольоти, давно не падали,дуже давно.
показати весь коментар
25.05.2026 21:08 Відповісти
 
 