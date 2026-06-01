Російський FPV-дрон атакував автомобіль служби цивільного захисту у Краматорську: є поранений. ФОТО

Російські війська завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік 1966 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

У міськраді наголосили, що автомобіль мав чітке маркування та символіку, які однозначно свідчили про його належність до цивільної служби. Поряд також перебували автомобілі місцевих жителів.

В Управлінні з питань цивільного захисту зазначили, що його співробітники регулярно першими прибувають на місця російських атак, беруть участь у ліквідації наслідків обстрілів, координують роботу екстрених служб та допомагають постраждалим мешканцям.

За оцінкою міської влади, удар по такому автомобілю не може розглядатися як випадковий.

Поранений чоловік

Інформація про характер травм та його стан уточнюється.

Атака - прояв терору

У міській раді заявили, що подібні удари свідчать про цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру та служби, які забезпечують життєдіяльність міста й допомагають населенню після обстрілів.

"Удар по тих, хто допомагає рятувати людей - це не війна. Це тероризм", - наголосили у Краматорській міській раді.

Попри чергову атаку, міські служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

