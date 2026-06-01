Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі: виникла пожежа
Пізно ввечері 31 травня ворожий безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Одесі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Удар по житловому будинку та пожежа
За попередньою інформацією, внаслідок удару сталося загорання на першому та другому поверхах будівлі. На місці події вже працюють рятувальники та всі відповідні служби.
"Інформація щодо постраждалих наразі перевіряється та уточнюється", — повідомив Сергій Лисак.
Наразі всі обставини події з’ясовуються.
Оновлена інформація
В Одесі внаслідок влучання російського БпЛА у дев’ятиповерхівку було частково зруйновано перший та другий поверхи.
Про це у ніч проти понеділка, 1 червня, повідомив очільнк Одеської МВА Сергій Лисак.
Також, за словами чиновника, пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежу локалізовано.
Також сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.
"Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці", - зазначив Лисак.
Він додав, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Одеському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі. Пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
І це тепре "не територія росії", попри нову русняву коньстітуцію. Згадується збиття МН-17, де в "новостях днр" було замість "на тєрріторіі днр" "на тєрріторіі Донєцкой області, Украіна" написано, але тільки в тому випуску.
Хай вбивають наших бійців з комфортної відстані у повній безпеці, головне - щоб лугандонські студенти не постраждали.
Ми ж тіпа харошіє, нам ніззя, а русня тіпа плохая, єй можно.
Молоді, здорові, виїжджати не стали, ну і біс з ними.
У кого ще можуть бути документи, що підтверджують розміщення військових на ТОТ?
Не важко здогадатись.
Русня поширила сфальсифіковані документи, щоб їх підхопили наші, а потім роздуплились, що це фальшивка, але правильний ефект вже досягнуто: раз докумєнт про налічіє прізнан фальшівим, то налічія нє било.
Ключовий висновок: відповідальність за життя людей в окупації несе держава-окупант, яка розміщує військові об'єкти серед цивільної інфраструктури, використовує місцевих як прикриття, а потім перетворює їхні смерті на пропаганду.
Кнутом и пряником: российских студентов все активнее вербуют в пилоты дронов, - Bloomberg
«Стране нужны воины». Как российские вузы и колледжи отправляют своих студентов на войну - русская служба ВВС
Как студентов в РФ обманом завлекают служить в войсках БПЛА - DW
Не стали б наші витрачати дефіцитний БК туди, де немає значущої цілі.