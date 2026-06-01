Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі: виникла пожежа

Пізно ввечері 31 травня ворожий безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок в Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Удар по житловому будинку та пожежа

За попередньою інформацією, внаслідок удару сталося загорання на першому та другому поверхах будівлі. На місці події вже працюють рятувальники та всі відповідні служби.

"Інформація щодо постраждалих наразі перевіряється та уточнюється", — повідомив Сергій Лисак.

Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Оновлена інформація

В Одесі внаслідок влучання російського БпЛА у дев’ятиповерхівку було частково зруйновано перший та другий поверхи.

Про це у ніч проти понеділка, 1 червня, повідомив очільнк Одеської МВА Сергій Лисак.

Також, за словами чиновника, пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежу локалізовано.

Також сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.

"Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці", - зазначив Лисак.

Він додав, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Одеському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі. Пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

