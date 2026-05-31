Російські дрони пошкодили житлові будинки в Одеському районі, - ОВА
Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки в Одеському районі
Увечері в неділю в Одеському районі внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено територію приватного домоволодіння, а також будинки, що розташовані поруч.
Пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
Нагадаємо, увечері 31 травня Росія атакує Україну ударними безпілотниками, повідомляють Повітряні сили.
