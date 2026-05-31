УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Одещину
265 0

Російські дрони пошкодили житлові будинки в Одеському районі, - ОВА

Атака російських дронів на Одеський район

Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки в Одеському районі

Увечері в неділю в Одеському районі внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено територію приватного домоволодіння, а також будинки, що розташовані поруч.

Пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Нагадаємо, увечері 31 травня Росія атакує Україну ударними безпілотниками, повідомляють Повітряні сили. 

Також читайте: Воїн Чернігівського загону збив "Шахед" зі стрілецької зброї: за добу бійцями знищено 71 російський БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5909) обстріл (34237) Одеська область (4084) атака (1573)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 