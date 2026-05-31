Российские дроны повредили жилые дома в Одесском районе, - ОВА
В результате вражеской атаки в Одесском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки в Одесском районе
Вечером в воскресенье в Одесском районе в результате атаки вражеских беспилотников пострадала гражданская инфраструктура. Повреждена территория частного домовладения, а также расположенные рядом дома.
Пожар, возникший после удара, оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Напомним, вечером 31 мая Россия атакует Украину ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль