Российские дроны повредили жилые дома в Одесском районе, - ОВА

В результате вражеской атаки в Одесском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки в Одесском районе

Вечером в воскресенье в Одесском районе в результате атаки вражеских беспилотников пострадала гражданская инфраструктура. Повреждена территория частного домовладения, а также расположенные рядом дома.

Пожар, возникший после удара, оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 31 мая Россия атакует Украину ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы.

