РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости Видео Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Атака беспилотников на Харьковщину Атака беспилотников на Черниговщину
651 2

Боец Черниговского отряда сбил "Шахед" из стрелкового оружия: за сутки бойцами уничтожено 71 российский БПЛА

Пограничники Черниговского отряда сбили российский ударный беспилотник типа "Шахед" из стрелкового оружия во время очередной воздушной атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, всего за сутки подразделения Государственной пограничной службы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях уничтожили 71 вражеский беспилотник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди сбитых воздушных целей:

  • 48 ударных БПЛА типа "Шахед";
  • 23 беспилотника типа "Гербера".

Наибольшее количество вражеских дронов пограничники уничтожили в Черниговской области, где было сбито 49 беспилотников различных типов.

Кадры боевых действий и момент поражения одного из "Шахедов" из стрелкового оружия обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Смотрите также: Воины 1-го корпуса НГУ "Азов" за май ликвидировали более 1,8 тыс. оккупантов и поразили сотни единиц техники. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 57-й ОМПБр уничтожили самодельную понтонную переправу оккупантов из грузовика и прицепа на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22938) Госпогранслужба (7143) пограничники (1708) Сумская область (4196) уничтожение (9932) атака (1510) Шахед (2221) Харьковская область (2726) Черниговская область (1580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець! Надіюся, командування не обійдеться лише дружнім поплескуванням по плечу, і усною подякою?
показать весь комментарий
31.05.2026 15:55 Ответить
Боєць дуже ризикував. Шахед йшов низько, десь метрів 100-150. Попав в БЧ, підрив в повітрі. Як-би, борони боже, БЧ була касетна з шрапнеллю ,могло б зачепити. Добре, як-що обійшлося.
показать весь комментарий
31.05.2026 16:09 Ответить
 
 