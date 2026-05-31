Боец Черниговского отряда сбил "Шахед" из стрелкового оружия: за сутки бойцами уничтожено 71 российский БПЛА
Пограничники Черниговского отряда сбили российский ударный беспилотник типа "Шахед" из стрелкового оружия во время очередной воздушной атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, всего за сутки подразделения Государственной пограничной службы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях уничтожили 71 вражеский беспилотник.
Среди сбитых воздушных целей:
- 48 ударных БПЛА типа "Шахед";
- 23 беспилотника типа "Гербера".
Наибольшее количество вражеских дронов пограничники уничтожили в Черниговской области, где было сбито 49 беспилотников различных типов.
Кадры боевых действий и момент поражения одного из "Шахедов" из стрелкового оружия обнародовала Государственная пограничная служба Украины.
Яр Холодний
boris petrik
