Воины 1-го корпуса НГУ "Азов" за май ликвидировали более 1,8 тыс. оккупантов и поразили сотни единиц техники
Подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают наносить значительные потери российским войскам на Добропольском направлении, срывая штурмовые действия противника и укрепляя оборону украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря совместной работе подразделений корпуса в течение мая было ликвидировано 1853 российских захватчиков.
Еще 835 оккупантов получили ранения, а 9 рашистов попали в плен.
Также украинские воины уничтожили и повредили значительное количество вражеской техники и фортификационных сооружений.
В частности, среди пораженных целей:
- 2 танка;
- 13 боевых бронированных машин;
- 86 артиллерийских систем;
- 644 единицы автомобильной техники;
- 630 инженерно-фортификационных сооружений и командных пунктов.
На обнародованных кадрах зафиксированы эпизоды боевой работы операторов ударных беспилотников подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов", которые методично уничтожают живую силу, технику и укрепления противника.
