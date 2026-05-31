Воины 1-го корпуса НГУ "Азов" за май ликвидировали более 1,8 тыс. оккупантов и поразили сотни единиц техники

Подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают наносить значительные потери российским войскам на Добропольском направлении, срывая штурмовые действия противника и укрепляя оборону украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря совместной работе подразделений корпуса в течение мая было ликвидировано 1853 российских захватчиков.

Еще 835 оккупантов получили ранения, а 9 рашистов попали в плен.

Также украинские воины уничтожили и повредили значительное количество вражеской техники и фортификационных сооружений.

В частности, среди пораженных целей:

  • 2 танка;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 86 артиллерийских систем;
  • 644 единицы автомобильной техники;
  • 630 инженерно-фортификационных сооружений и командных пунктов.

На обнародованных кадрах зафиксированы эпизоды боевой работы операторов ударных беспилотников подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов", которые методично уничтожают живую силу, технику и укрепления противника.

Як казав чапаєв - врьйош нє уйдьош . А передсмертний погляд самий класний .
