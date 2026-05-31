Воїни 1-го корпусу НГУ "Азов" за травень ліквідували понад 1,8 тис. окупантів та уразили сотні одиниць техніки. ВIДЕО

Підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" продовжують завдавати значних втрат російським військам на Добропільському напрямку, зриваючи штурмові дії противника та посилюючи оборону українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки спільній роботі підрозділів корпусу протягом травня було ліквідовано 1853 російських загарбників.

Ще 835 окупантів зазнали поранень, а 9 рашистів потрапили в полон.

Також українські воїни знищили та пошкодили значну кількість ворожої техніки й фортифікаційних споруд.

Зокрема, серед уражених цілей:

2 танки;

13 бойових броньованих машин;

86 артилерійських систем;

644 одиниці автомобільної техніки;

630 інженерно-фортифікаційних споруд та командних пунктів.

На оприлюднених кадрах зафіксовані епізоди бойової роботи операторів ударних безпілотників підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", які методично знищують живу силу, техніку та укріплення противника.

