Бійці 57-ї ОМПБр знищили саморобну понтонну переправу окупантів із вантажівки та причепа на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку українські військові зірвали спробу окупантів облаштувати переправу через річку за допомогою саморобної конструкції з вантажівки та причепа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни переобладнали вантажівку зі зрізаним дахом та причепом під імпровізований понтон, який планували використати для переправлення особового складу та техніки.

Однак бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" 57-ї ОМПБр завчасно виявили задум противника.

Коли саморобна переправа наблизилася до визначеного місця, по ній завдали ударів оператори безпілотних систем та артилеристи за підтримки суміжних підрозділів.

У результаті ворожу техніку було знищено ще до початку переправи. Ба більше, уламки конструкції заблокували ділянку, яку окупанти планували використати для форсування водної перешкоди.

Кадри бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави".

