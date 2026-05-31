УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Покровському напрямку Знищення вертольотів ворога
3 465 9

Український пілот дрона показав уламки збитого російського гелікоптера Ка-52, які досі лежать у полі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких оператор безпілотника облітає уламки російського ударного гелікоптера Ка-52, знищеного на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, від моменту історичного ураження ворожої вертушки минуло вже два місяці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Гелікоптер був збитий безпосередньо в повітрі FPV-дроном операторами підрозділу "Хижаки Висот" 59-ї окремої штурмової бригади.

Також на відео видно, що рештки російського гвинтокрила досі залишаються на місці падіння.

Уламки фюзеляжу та інших елементів Ка-52 розкидані посеред поля.

Дивіться також: СБС завдали ударів по полігонах армії РФ у глибокому тилу: під атакою опинилася 64-та бригада, причетна до злочинів у Бучі. ВIДЕО

Дивіться також: Морпіхи 40-ї ОБрМП атакували позиції окупантів морськими дронами "Баракуда" з FPV-дронами на борту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21149) знищення (10243) Донецька область (11246) техніка (2047) ЗСУ (8749) дрони (8293) Покровськ (1342) вертоліт (915) Покровський район (1771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де чоботи свінособачі з того говнольота?
показати весь коментар
31.05.2026 10:20 Відповісти
Метрів за 30-ть у канаві. ******** був добитий дрончиками.
показати весь коментар
31.05.2026 10:34 Відповісти
"Танець з *******" наказав довго жити
показати весь коментар
31.05.2026 10:27 Відповісти
лежить, гниє, кацапський гелікоптер, лежать, гниють, дохлі кацапи, від їх смороду навіть посадкою не пройдеш, щоб гриби пошукати...
показати весь коментар
31.05.2026 10:46 Відповісти
Шось цей "алігатор" більше схожий на гівно антилопи.
показати весь коментар
31.05.2026 10:52 Відповісти
Так було заплановано їх *******!!
Орчиці, уже після 40 днів, знайшли нових члЄНАв для своєі ячейкі *********!!
показати весь коментар
31.05.2026 11:01 Відповісти
Гарно горів, що аж люмінтій струмочками розтікався. А кацапи казали, що те гівно броньоване, але броні щось не видно. А ще казали що з нього можна катапультуватись, але для цього потрібно відстрелити лопасті гвинта. Судячи з не відстрелених лопастей - два кацманавти згоріли нах
показати весь коментар
31.05.2026 10:52 Відповісти
Як там трупін каже, "двіжюха, ні у каво такова нєту."
показати весь коментар
31.05.2026 11:56 Відповісти
Народжені плазувати , літати не можуть .
показати весь коментар
31.05.2026 13:09 Відповісти
 
 