Український пілот дрона показав уламки збитого російського гелікоптера Ка-52, які досі лежать у полі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких оператор безпілотника облітає уламки російського ударного гелікоптера Ка-52, знищеного на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, від моменту історичного ураження ворожої вертушки минуло вже два місяці.

Гелікоптер був збитий безпосередньо в повітрі FPV-дроном операторами підрозділу "Хижаки Висот" 59-ї окремої штурмової бригади.

Також на відео видно, що рештки російського гвинтокрила досі залишаються на місці падіння.

Уламки фюзеляжу та інших елементів Ка-52 розкидані посеред поля.

