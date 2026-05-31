Украинский пилот дрона показал обломки сбитого российского вертолета Ка-52, которые до сих пор лежат в поле
В сети появились кадры, на которых оператор беспилотника облетает обломки российского ударного вертолета Ка-52, уничтоженного на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с момента исторического поражения вражеского вертолета прошло уже два месяца.
Вертолет был сбит непосредственно в воздухе FPV-дроном операторами подразделения "Хищники Высот" 59-й отдельной штурмовой бригады.
Также на видео видно, что остатки российского вертолета до сих пор остаются на месте падения.
Обломки фюзеляжа и других элементов Ка-52 разбросаны посреди поля.
