Украинский пилот дрона показал обломки сбитого российского вертолета Ка-52, которые до сих пор лежат в поле

В сети появились кадры, на которых оператор беспилотника облетает обломки российского ударного вертолета Ка-52, уничтоженного на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с момента исторического поражения вражеского вертолета прошло уже два месяца.

Вертолет был сбит непосредственно в воздухе FPV-дроном операторами подразделения "Хищники Высот" 59-й отдельной штурмовой бригады.

Также на видео видно, что остатки российского вертолета до сих пор остаются на месте падения.

Обломки фюзеляжа и других элементов Ка-52 разбросаны посреди поля.

