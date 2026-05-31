Украинский пилот дрона показал обломки сбитого российского вертолета Ка-52, которые до сих пор лежат в поле

В сети появились кадры, на которых оператор беспилотника облетает обломки российского ударного вертолета Ка-52, уничтоженного на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с момента исторического поражения вражеского вертолета прошло уже два месяца.

Вертолет был сбит непосредственно в воздухе FPV-дроном операторами подразделения "Хищники Высот" 59-й отдельной штурмовой бригады.

Также на видео видно, что остатки российского вертолета до сих пор остаются на месте падения.

Обломки фюзеляжа и других элементов Ка-52 разбросаны посреди поля.

армия РФ (22938) уничтожение (9932) Донецкая область (12374) техника (1888) ВСУ (7744) дроны (7239) Покровск (1308) вертолёт (1131) Покровский район (1757)
А де чоботи свінособачі з того говнольота?
31.05.2026 10:20 Ответить
Метрів за 30-ть у канаві. ******** був добитий дрончиками.
31.05.2026 10:34 Ответить
"Танець з *******" наказав довго жити
31.05.2026 10:27 Ответить
лежить, гниє, кацапський гелікоптер, лежать, гниють, дохлі кацапи, від їх смороду навіть посадкою не пройдеш, щоб гриби пошукати...
31.05.2026 10:46 Ответить
Шось цей "алігатор" більше схожий на гівно антилопи.
31.05.2026 10:52 Ответить
Так було заплановано їх *******!!
Орчиці, уже після 40 днів, знайшли нових члЄНАв для своєі ячейкі *********!!
31.05.2026 11:01 Ответить
Гарно горів, що аж люмінтій струмочками розтікався. А кацапи казали, що те гівно броньоване, але броні щось не видно. А ще казали що з нього можна катапультуватись, але для цього потрібно відстрелити лопасті гвинта. Судячи з не відстрелених лопастей - два кацманавти згоріли нах
31.05.2026 10:52 Ответить
Як там трупін каже, "двіжюха, ні у каво такова нєту."
31.05.2026 11:56 Ответить
 
 