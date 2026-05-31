Бойцы 57-й ОМПБр уничтожили самодельную понтонную переправу оккупантов из грузовика и прицепа на Волчанском направлении
На Волчанском направлении украинские военные сорвали попытку оккупантов организовать переправу через реку с помощью самодельной конструкции из грузовика и прицепа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне переоборудовали грузовик со срезанной крышей и прицепом под импровизированный понтон, который планировали использовать для переправы личного состава и техники.
Однако бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона "Вовкодавы" 57-й ОМПБр заблаговременно обнаружили замысел противника.
Когда самодельная переправа приблизилась к назначенному месту, по ней нанесли удары операторы беспилотных систем и артиллеристы при поддержке смежных подразделений.
В результате вражеская техника была уничтожена еще до начала переправы. Более того, обломки конструкции заблокировали участок, который оккупанты планировали использовать для форсирования водного препятствия.
Кадры боевой работы обнародовали военнослужащие 34-го отдельного мотопехотного батальона "Вовкодавы".
