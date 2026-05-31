Пілоти МіГ-29МУ1 авіабомбами GBU-39 знищили ворожу будівлю та ліквідували щонайменше 15 рашистів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому українські пілоти винищувачів МіГ-29МУ1 завдають точного авіаудару по місцю дислокації російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки було виявлено скупчення особового складу противника в одній із будівель на Північному напрямку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після підтвердження цілі координати оперативно передали екіпажам бойової авіації.

Для ураження об'єкта українські льотчики застосували високоточні авіабомби GBU-39.

Унаслідок влучання будівля, яку окупанти використовували як схованку та місце зосередження особового складу, була зруйнована.

За попередніми даними, в результаті авіаудару ліквідовано щонайменше 15 окупантів.

Дивіться також: Повітряні сили завдали авіаудару по укриттю окупантів разом із боєкомплектом і живою силою всередині. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти Повітряних сил знищили бетонне укриття командного пункту РФ двома авіабомбами AASM-250 "Hammer". ВIДЕО