Пілоти МіГ-29МУ1 авіабомбами GBU-39 знищили ворожу будівлю та ліквідували щонайменше 15 рашистів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому українські пілоти винищувачів МіГ-29МУ1 завдають точного авіаудару по місцю дислокації російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки було виявлено скупчення особового складу противника в одній із будівель на Північному напрямку.

Після підтвердження цілі координати оперативно передали екіпажам бойової авіації.

Для ураження об'єкта українські льотчики застосували високоточні авіабомби GBU-39.

Унаслідок влучання будівля, яку окупанти використовували як схованку та місце зосередження особового складу, була зруйнована.

За попередніми даними, в результаті авіаудару ліквідовано щонайменше 15 окупантів.

Монтаж не по канону. Де розвиток сюжету, де класичні злочин і покарання?
31.05.2026 14:20 Відповісти
Завжди ж було так:
1. український розвідувальний дрончик фіксує як свинособаки окупують стратегічний свинарник і накопичуються там.
2. красивий український літачок розтинає наше священне небо.
3. вдосталь насолодившись виглядом нашої пташки глядач бачить як з-під крила українського соколу вилітають пара коштовних подарунків вороженькам, після чого наш красень робить красивий пірует в повітрі і прямує до рідного гнізда відточеним протиракетним маневром.
4. камера знову показує глядачу тимчасово окупований свинарник далеким планом. Досвідчений глядач з неприхованим задоволенням розуміє що спостерігає за останніми секундами життя паразитної фауни і намагається уявити в усіх фарбах жах на перекошених саинособачих мармизах від наростаючого звуку авіабомб що невблаганно наближаються до свинарника.
5. ще пара коротких миттєвостей - і красива вогняна бавовна буйно розквітає над окупованою інфраструктурою. Шматки свинарника в перемішку із запчастинами від'ємно виживших асвабадітєлєй далеко розлітаються округою.
6. задоволений глядач спостерігає руїни ще одного звільненого від пігдогів об'єкту.
31.05.2026 14:49 Відповісти
Пєсня!
31.05.2026 14:31 Відповісти
31.05.2026 14:36 Відповісти
Молодці наші Воїни , респект👍🏼🙏🏼❤️
31.05.2026 14:41 Відповісти
Будівля не "ворожа"... Будівля НАША... Лише тимчасово захоплена ворогами... І відновлювать її , після звільнення - НАМ...
31.05.2026 14:57 Відповісти
Так а де наші розрекламовані КАБи? Знову в Ізраїлі у міндіча?
31.05.2026 15:01 Відповісти
 
 