Пілоти МіГ-29МУ1 авіабомбами GBU-39 знищили ворожу будівлю та ліквідували щонайменше 15 рашистів. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому українські пілоти винищувачів МіГ-29МУ1 завдають точного авіаудару по місцю дислокації російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки було виявлено скупчення особового складу противника в одній із будівель на Північному напрямку.
Після підтвердження цілі координати оперативно передали екіпажам бойової авіації.
Для ураження об'єкта українські льотчики застосували високоточні авіабомби GBU-39.
Унаслідок влучання будівля, яку окупанти використовували як схованку та місце зосередження особового складу, була зруйнована.
За попередніми даними, в результаті авіаудару ліквідовано щонайменше 15 окупантів.
1. український розвідувальний дрончик фіксує як свинособаки окупують стратегічний свинарник і накопичуються там.
2. красивий український літачок розтинає наше священне небо.
3. вдосталь насолодившись виглядом нашої пташки глядач бачить як з-під крила українського соколу вилітають пара коштовних подарунків вороженькам, після чого наш красень робить красивий пірует в повітрі і прямує до рідного гнізда відточеним протиракетним маневром.
4. камера знову показує глядачу тимчасово окупований свинарник далеким планом. Досвідчений глядач з неприхованим задоволенням розуміє що спостерігає за останніми секундами життя паразитної фауни і намагається уявити в усіх фарбах жах на перекошених саинособачих мармизах від наростаючого звуку авіабомб що невблаганно наближаються до свинарника.
5. ще пара коротких миттєвостей - і красива вогняна бавовна буйно розквітає над окупованою інфраструктурою. Шматки свинарника в перемішку із запчастинами від'ємно виживших асвабадітєлєй далеко розлітаються округою.
6. задоволений глядач спостерігає руїни ще одного звільненого від пігдогів об'єкту.