Пилоты МиГ-29МУ1 авиабомбами GBU-39 уничтожили вражеское здание и ликвидировали не менее 15 рашистов

В сети появилась видеозапись, на которой украинские пилоты истребителей МиГ-29МУ1 наносят точный авиаудар по месту дислокации российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки было обнаружено скопление личного состава противника в одном из зданий на Северном направлении.

После подтверждения цели координаты оперативно передали экипажам боевой авиации.

Для поражения объекта украинские летчики применили высокоточные авиабомбы GBU-39.

В результате попадания здание, которое оккупанты использовали в качестве укрытия и места сосредоточения личного состава, было разрушено.

По предварительным данным, в результате авиаудара ликвидировано не менее 15 оккупантов.

