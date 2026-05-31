Пилоты МиГ-29МУ1 авиабомбами GBU-39 уничтожили вражеское здание и ликвидировали не менее 15 рашистов

В сети появилась видеозапись, на которой украинские пилоты истребителей МиГ-29МУ1 наносят точный авиаудар по месту дислокации российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки было обнаружено скопление личного состава противника в одном из зданий на Северном направлении.

После подтверждения цели координаты оперативно передали экипажам боевой авиации.

Для поражения объекта украинские летчики применили высокоточные авиабомбы GBU-39.

В результате попадания здание, которое оккупанты использовали в качестве укрытия и места сосредоточения личного состава, было разрушено.

По предварительным данным, в результате авиаудара ликвидировано не менее 15 оккупантов.

Монтаж не по канону. Де розвиток сюжету, де класичні злочин і покарання?
31.05.2026 14:20 Ответить
Завжди ж було так:
1. український розвідувальний дрончик фіксує як свинособаки окупують стратегічний свинарник і накопичуються там.
2. красивий український літачок розтинає наше священне небо.
3. вдосталь насолодившись виглядом нашої пташки глядач бачить як з-під крила українського соколу вилітають пара коштовних подарунків вороженькам, після чого наш красень робить красивий пірует в повітрі і прямує до рідного гнізда відточеним протиракетним маневром.
4. камера знову показує глядачу тимчасово окупований свинарник далеким планом. Досвідчений глядач з неприхованим задоволенням розуміє що спостерігає за останніми секундами життя паразитної фауни і намагається уявити в усіх фарбах жах на перекошених саинособачих мармизах від наростаючого звуку авіабомб що невблаганно наближаються до свинарника.
5. ще пара коротких миттєвостей - і красива вогняна бавовна буйно розквітає над окупованою інфраструктурою. Шматки свинарника в перемішку із запчастинами від'ємно виживших асвабадітєлєй далеко розлітаються округою.
6. задоволений глядач спостерігає руїни ще одного звільненого від пігдогів об'єкту.
31.05.2026 14:49 Ответить
Пєсня!
31.05.2026 14:31 Ответить
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚔️🤝👏👍👌✌️✊💪🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
31.05.2026 14:36 Ответить
Молодці наші Воїни , респект👍🏼🙏🏼❤️
31.05.2026 14:41 Ответить
Будівля не "ворожа"... Будівля НАША... Лише тимчасово захоплена ворогами... І відновлювать її , після звільнення - НАМ...
31.05.2026 14:57 Ответить
Так а де наші розрекламовані КАБи? Знову в Ізраїлі у міндіча?
31.05.2026 15:01 Ответить
 
 