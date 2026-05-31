Пилоты МиГ-29МУ1 авиабомбами GBU-39 уничтожили вражеское здание и ликвидировали не менее 15 рашистов
В сети появилась видеозапись, на которой украинские пилоты истребителей МиГ-29МУ1 наносят точный авиаудар по месту дислокации российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки было обнаружено скопление личного состава противника в одном из зданий на Северном направлении.
После подтверждения цели координаты оперативно передали экипажам боевой авиации.
Для поражения объекта украинские летчики применили высокоточные авиабомбы GBU-39.
В результате попадания здание, которое оккупанты использовали в качестве укрытия и места сосредоточения личного состава, было разрушено.
По предварительным данным, в результате авиаудара ликвидировано не менее 15 оккупантов.
1. український розвідувальний дрончик фіксує як свинособаки окупують стратегічний свинарник і накопичуються там.
2. красивий український літачок розтинає наше священне небо.
3. вдосталь насолодившись виглядом нашої пташки глядач бачить як з-під крила українського соколу вилітають пара коштовних подарунків вороженькам, після чого наш красень робить красивий пірует в повітрі і прямує до рідного гнізда відточеним протиракетним маневром.
4. камера знову показує глядачу тимчасово окупований свинарник далеким планом. Досвідчений глядач з неприхованим задоволенням розуміє що спостерігає за останніми секундами життя паразитної фауни і намагається уявити в усіх фарбах жах на перекошених саинособачих мармизах від наростаючого звуку авіабомб що невблаганно наближаються до свинарника.
5. ще пара коротких миттєвостей - і красива вогняна бавовна буйно розквітає над окупованою інфраструктурою. Шматки свинарника в перемішку із запчастинами від'ємно виживших асвабадітєлєй далеко розлітаються округою.
6. задоволений глядач спостерігає руїни ще одного звільненого від пігдогів об'єкту.