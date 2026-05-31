Воїн Чернігівського загону збив "Шахед" зі стрілецької зброї: за добу бійцями знищено 71 російський БпЛА. ВIДЕО

Прикордонники Чернігівського загону збили російський ударний безпілотник типу "Шахед" зі стрілецької зброї під час чергової повітряної атаки ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом протягом доби підрозділи Державної прикордонної служби на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині знищили 71 ворожий безпілотник.

Серед збитих повітряних цілей:

  • 48 ударних БпЛА типу "Шахед";
  • 23 безпілотники типу "Гербера".

Найбільшу кількість ворожих дронів прикордонники знищили на Чернігівщині, де було збито 49 безпілотників різних типів.

Кадри бойової роботи та момент ураження одного з "Шахедів" зі стрілецької зброї оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Молодець! Надіюся, командування не обійдеться лише дружнім поплескуванням по плечу, і усною подякою?
31.05.2026 15:55 Відповісти
Боєць дуже ризикував. Шахед йшов низько, десь метрів 100-150. Попав в БЧ, підрив в повітрі. Як-би, борони боже, БЧ була касетна з шрапнеллю ,могло б зачепити. Добре, як-що обійшлося.
31.05.2026 16:09 Відповісти
Навчений казацюра, пристрелявсь коротенькими а потім автоматично з упередженням. Всі на стрельби!!!! Хуткіш!!!!
31.05.2026 16:46 Відповісти
 
 