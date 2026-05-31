Воїн Чернігівського загону збив "Шахед" зі стрілецької зброї: за добу бійцями знищено 71 російський БпЛА. ВIДЕО
Прикордонники Чернігівського загону збили російський ударний безпілотник типу "Шахед" зі стрілецької зброї під час чергової повітряної атаки ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом протягом доби підрозділи Державної прикордонної служби на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині знищили 71 ворожий безпілотник.
Серед збитих повітряних цілей:
- 48 ударних БпЛА типу "Шахед";
- 23 безпілотники типу "Гербера".
Найбільшу кількість ворожих дронів прикордонники знищили на Чернігівщині, де було збито 49 безпілотників різних типів.
Кадри бойової роботи та момент ураження одного з "Шахедів" зі стрілецької зброї оприлюднила Державна прикордонна служба України.
