Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 31 мая, - Вооруженные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 31 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:08 - БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (вектор - Черноморск).

В 19:10 - БПЛА курсом на Харьков с севера.

В 19:23 - Сумщина: БПЛА над/мимо Низы в северном направлении. Черниговщина: БПЛА в направлении Чернигова с севера.

В 20:12 - БПЛА в р-не Сум, курс - юго-западный, а также вражеские БПЛА в р-не Глухова (Сумская область), курс западный.

Обновленная информация

В 20:35 - БПЛА на юге Запорожской области.

В 20:44 - КАБы на Сумщину.

Ранее мы сообщали, что в течение дня 31 мая российские войска почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

