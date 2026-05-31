РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12063 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
983 1

Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 31 мая, - Вооруженные силы (обновлено)

Атака беспилотников

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 31 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:08 - БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (вектор - Черноморск).

В 19:10 - БПЛА курсом на Харьков с севера.

В 19:23 - Сумщина: БПЛА над/мимо Низы в северном направлении. Черниговщина: БПЛА в направлении Чернигова с севера.

В 20:12 - БПЛА в р-не Сум, курс - юго-западный, а также вражеские БПЛА в р-не Глухова (Сумская область), курс западный.

Обновленная информация

В 20:35 - БПЛА на юге Запорожской области.

В 20:44 - КАБы на Сумщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение дня 31 мая российские войска почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Читайте также: Восемь человек, в том числе трое полицейских, пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (32894) атака (1513) дроны (7239) Шахед (2221)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли наступить вечір без цієї новини? Щось ми б'ємо по них вже більше на тисячу км, в толку ніякого...
показать весь комментарий
31.05.2026 20:24 Ответить
 
 