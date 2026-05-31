Восемь человек, в том числе - трое полицейских, пострадали в результате российских обстрелов Херсонщины. ВИДЕО

В течение 31 мая 2026 года российская армия в очередной раз применила реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и дроны для атак на населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российской агрессии восемь человек получили ранения.



Так, оккупанты из РСЗО обстреляли Комишаны – пять местных жителей получили травмы.

Также ночью трое сотрудников полиции пострадали от удара вражеского FPV-дрона.

Атака на полицейских

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, этой ночью во время патрулирования Херсона экипаж попал под атаку вражеского FPV-дрона.

В результате удара по служебному автомобилю трое полицейских получили контузии и ранения различной степени тяжести.



«К счастью, жизни наших полицейских ничего не угрожает. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил он.