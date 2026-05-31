Вісім людей, зокрема троє поліцейських, постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини. ВIДЕО

Упродовж 31 травня 2026 року російська армія вкотре використовувала реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети та дрони для атак населених пунктів Херсонщини, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії вісім людей отримали поранення.



Так, окупанти з РСЗВ обстріляли Комишани – п’ять місцевих жителів дістали травм.

Також уночі троє співробітників поліції постраждали від удару ворожого FPV-дрона.

Атака на поліцейських

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, цієї ночі під час патрулювання Херсону екіпаж потрапив під атаку ворожого FPV-дрона.

Унаслідок удару по службовому автомобілю троє поліцейських дістали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.



"На щастя, життю наших поліцейських нічого не загрожує. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - додав він.