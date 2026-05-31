Удари по Херсонщині: пошкоджено 9 будинків та адмінбудівлю, поранення дістала одна людина
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Зимівник, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Широка Балка, Надіївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Раківка, Новорайськ, Тараса Шевченка, Червоне, Урожайне, Шевченківка, Вірівка, Високе, Дудчани, Золота Балка, Львове, Милове, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.
Руйнування
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
