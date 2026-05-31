Удары по Херсонской области: повреждены 9 домов и административное здание, ранение получил один человек

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Велетенское, Томина Балка, Широкая Балка, Надиевка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Берислав, Раковка, Новорайск, Тараса Шевченко, Червоное, Урожайное, Шевченковка, Веровка, Высокое, Дудчаны, Золотая Балка, Львово, Миловое, Нововасильевка, Саблуковка, Томарино, Тягинка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание и частные автомобили.

В результате российской агрессии один человек получил ранения.

