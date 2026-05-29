Девять человек ранены вследствие российских ударов по Херсону
В течение 29 мая 2026 года армия РФ обстреливала Херсон и населенные пункты Херсонщины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и дронов различных типов.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии девять человек получили ранения.
Сообщается, что все пострадавшие – жители Херсона, получившие травмы различной степени тяжести вследствие артиллерийских ударов и использования врагом БПЛА.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, складское помещение, грузовой и легковой автотранспорт.
