Удушение веревкой и имитация расстрела: будут судить 4 предателей, которые пытали жителей Херсона. ФОТО
Следователи полиции Херсонской области завершили досудебное расследование в отношении четырех граждан Украины, которые добровольно перешли на сторону врага и вступили в оккупационные силовые структуры РФ.
Обвинительный акт, утвержденный областной прокуратурой, уже направлен в суд, сообщает Цензор.НЕТ.
Все четверо фигурантов идентифицированы и обвиняются в жестоких пытках гражданского населения во время временной оккупации Херсона летом-осенью 2022 года.
Пытки веревкой, избиения и имитация расстрелов: как действовали предатели
Следствие установило конкретные эпизоды преступной деятельности фигурантов:
-
"Следователь" из Снегиревки: Работал в оккупационном "днепровском городском отделе полиции". В июле 2022 года он допрашивал 33-летнего херсонца, пытаясь узнать о имуществе Пенсионного фонда. Во время допроса фигурант накинул на шею мужчины веревку и перекрывал доступ воздуха, а также нанес потерпевшему не менее 80 ударов по телу и угрожал прострелить колено.
-
"Следователь" из Великих Копаней: участвовал в допросе 45-летнего местного жителя. Чтобы выбить признание в краже имущества Госгеокадастра, которой мужчина не совершал, коллаборационист бил его кулаками в туловище и имитировал расстрел, приставив пистолет к виску потерпевшего. Пытки прекратились только после подписания "документов".
-
Представитель ФСБ из Харькова и "дежурный офицер" из Дарьевки: В начале сентября 2022 года они угнали автомобиль у 47-летнего жителя Херсона. Применяя физическое насилие, предатели заставили владельца подписать бумаги о том, что транспортное средство у него якобы не угнали.
На основании собранных доказательств действия четырех фигурантов квалифицированы по тяжким статьям Уголовного кодекса Украины:
-
Военные преступления (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
-
Коллаборационная деятельность (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах - инкриминируется жителям Дарьевки и Великих Копанов).
Материалы дела уже переданы на рассмотрение суда. За совершенные зверства и измену фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зрадники лише продовжували займатися тим, чим і займалися до зради.