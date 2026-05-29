Удушение веревкой и имитация расстрела: будут судить 4 предателей, которые пытали жителей Херсона. ФОТО

Следователи полиции Херсонской области завершили досудебное расследование в отношении четырех граждан Украины, которые добровольно перешли на сторону врага и вступили в оккупационные силовые структуры РФ.

Обвинительный акт, утвержденный областной прокуратурой, уже направлен в суд, сообщает Цензор.НЕТ.

Все четверо фигурантов идентифицированы и обвиняются в жестоких пытках гражданского населения во время временной оккупации Херсона летом-осенью 2022 года.

Пытки веревкой, избиения и имитация расстрелов: как действовали предатели

Следствие установило конкретные эпизоды преступной деятельности фигурантов:

"Следователь" из Снегиревки: Работал в оккупационном "днепровском городском отделе полиции". В июле 2022 года он допрашивал 33-летнего херсонца, пытаясь узнать о имуществе Пенсионного фонда. Во время допроса фигурант накинул на шею мужчины веревку и перекрывал доступ воздуха, а также нанес потерпевшему не менее 80 ударов по телу и угрожал прострелить колено.

"Следователь" из Великих Копаней: участвовал в допросе 45-летнего местного жителя. Чтобы выбить признание в краже имущества Госгеокадастра, которой мужчина не совершал, коллаборационист бил его кулаками в туловище и имитировал расстрел, приставив пистолет к виску потерпевшего. Пытки прекратились только после подписания "документов".

Представитель ФСБ из Харькова и "дежурный офицер" из Дарьевки: В начале сентября 2022 года они угнали автомобиль у 47-летнего жителя Херсона. Применяя физическое насилие, предатели заставили владельца подписать бумаги о том, что транспортное средство у него якобы не угнали.

На основании собранных доказательств действия четырех фигурантов квалифицированы по тяжким статьям Уголовного кодекса Украины:

Военные преступления (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Коллаборационная деятельность (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах - инкриминируется жителям Дарьевки и Великих Копанов).

Материалы дела уже переданы на рассмотрение суда. За совершенные зверства и измену фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

