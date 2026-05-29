"Бронирование" за $10 000: в Киеве задержали предпринимателя, который обещал отсрочку от армии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В столице правоохранители разоблачили и задержали 33-летнего частного предпринимателя, который пытался нажиться на незаконном "избавлении" военнообязанного от призыва. Свои услуги по оформлению фиктивной отсрочки он оценил в 10 тысяч долларов США.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Схема с фиктивным трудоустройством
Следствие установило, что киевлянин собирался заработать на 25-летнем парне, который искал способы избежать службы в армии. Делок пообещал устроить "клиента" на работу в одно из столичных коммунальных учебных заведений. Это должно было дать законные основания для получения официальной отсрочки от мобилизации.
Интересно, что сначала предприниматель просил за свою "помощь" 8 500 долларов, но впоследствии поднял ставки и озвучил другую сумму - 10 000 долларов.
Для реализации плана призывник должен был выполнить несколько условий:
-
отправить в мессенджере копии документов (паспорт, ИНН, выписка из приложения "Резерв+", свидетельства о браке и рождении ребенка, диплом);
-
во время личной встречи передать всю сумму наличными.
Оперативники ДВБ и следователи Шевченковского управления полиции Киева задержали злоумышленника "на горячем" сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Задержанному уже сообщено о подозрении в злоупотребление влиянием.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное правонарушение бизнесмену грозит реальный срок заключения - до 8 лет лишения свободы.
