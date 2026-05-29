Стоимость "услуг" - до $25 тысяч: Нацполиция объявила более 180 подозрений в схемах уклонения через ТЦК
С начала 2026 года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции раскрыли десятки коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва и незаконным выездом за границу.
Чиновники ТЦК, члены ВЛК и экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека зарабатывали на взятках тысячи долларов, сообщает Цензор.НЕТ.
Статистика расследований за первые 5 месяцев 2026 года
Правоохранители ведут системную работу по нескольким ключевым направлениям:
-
Злоупотребления в ТЦК и СП: зарегистрировано 44 уголовных производства, в рамках которых 65 лицам уже сообщено о подозрении.
-
Махинации в ВЛК и ЭКОПФО: открыто 65 уголовных производств (36 - в отношении ВЛК, 29 - в отношении МСЭК/ЭКОПФО). Подозрение объявлено 123 лицам.
В частности, ликвидирована деятельность 7 организованных преступных групп, которые подделывали медицинские документы, устанавливали фиктивные инвалидности и вносили ложные данные в государственные электронные реестры. На данный момент в суд уже направлено 40 обвинительных актов, а суды вынесли первые 23 приговора.
Громкие задержания и ликвидированные схемы
Среди наиболее резонансных дел последнего времени:
-
Одесса: криминальный авторитет организовал схему незаконного "бронирования" от мобилизации и нелегального выезда военнообязанных за границу;
-
Кировоградская область: разоблачена группа медицинских работников, которые массово оформляли фиктивные группы инвалидности;
-
Черкасская область: задержан военнослужащий, который за 12 000 долларов обещал "решить вопрос" через ВЛК об увольнении со службы по состоянию здоровья.
Правоохранители проводят масштабную ревизию заключений, принятых ВЛК и МСЭК за период военного положения (2023–2026 годы).
На проверку уже направлено почти 80 000 решений, вызывающих сомнения. На данный момент более 10 000 из них отменены как незаконные, в частности 1 478 решений аннулировали уже в течение 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль