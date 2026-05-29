Стоимость "услуг" - до $25 тысяч: Нацполиция объявила более 180 подозрений в схемах уклонения через ТЦК

С начала 2026 года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции раскрыли десятки коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва и незаконным выездом за границу.

Чиновники ТЦК, члены ВЛК и экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека зарабатывали на взятках тысячи долларов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Статистика расследований за первые 5 месяцев 2026 года

Правоохранители ведут системную работу по нескольким ключевым направлениям:

Злоупотребления в ТЦК и СП: зарегистрировано 44 уголовных производства, в рамках которых 65 лицам уже сообщено о подозрении.

Махинации в ВЛК и ЭКОПФО: открыто 65 уголовных производств (36 - в отношении ВЛК, 29 - в отношении МСЭК/ЭКОПФО). Подозрение объявлено 123 лицам.

В частности, ликвидирована деятельность 7 организованных преступных групп, которые подделывали медицинские документы, устанавливали фиктивные инвалидности и вносили ложные данные в государственные электронные реестры. На данный момент в суд уже направлено 40 обвинительных актов, а суды вынесли первые 23 приговора.

Громкие задержания и ликвидированные схемы

Среди наиболее резонансных дел последнего времени:

Одесса: криминальный авторитет организовал схему незаконного "бронирования" от мобилизации и нелегального выезда военнообязанных за границу;

Кировоградская область: разоблачена группа медицинских работников, которые массово оформляли фиктивные группы инвалидности;

Черкасская область: задержан военнослужащий, который за 12 000 долларов обещал "решить вопрос" через ВЛК об увольнении со службы по состоянию здоровья.

Правоохранители проводят масштабную ревизию заключений, принятых ВЛК и МСЭК за период военного положения (2023–2026 годы).

На проверку уже направлено почти 80 000 решений, вызывающих сомнения. На данный момент более 10 000 из них отменены как незаконные, в частности 1 478 решений аннулировали уже в течение 2026 года.

Читайте также: Мужчина случайным выстрелом из ружья тяжело ранил прохожую в Киеве. ФОТОрепортаж