РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации Незаконное пересечение границы
265 3

Стоимость "услуг" - до $25 тысяч: Нацполиция объявила более 180 подозрений в схемах уклонения через ТЦК

Нацполиция объявила более 180 подозрений с начала 2026 года

С начала 2026 года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции раскрыли десятки коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва и незаконным выездом за границу.

Чиновники ТЦК, члены ВЛК и экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека зарабатывали на взятках тысячи долларов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Статистика расследований за первые 5 месяцев 2026 года

Правоохранители ведут системную работу по нескольким ключевым направлениям:

  • Злоупотребления в ТЦК и СП: зарегистрировано 44 уголовных производства, в рамках которых 65 лицам уже сообщено о подозрении.

  • Махинации в ВЛК и ЭКОПФО: открыто 65 уголовных производств (36 - в отношении ВЛК, 29 - в отношении МСЭК/ЭКОПФО). Подозрение объявлено 123 лицам.

В частности, ликвидирована деятельность 7 организованных преступных групп, которые подделывали медицинские документы, устанавливали фиктивные инвалидности и вносили ложные данные в государственные электронные реестры. На данный момент в суд уже направлено 40 обвинительных актов, а суды вынесли первые 23 приговора.

Громкие задержания и ликвидированные схемы

Среди наиболее резонансных дел последнего времени:

  • Одесса: криминальный авторитет организовал схему незаконного "бронирования" от мобилизации и нелегального выезда военнообязанных за границу;

  • Кировоградская область: разоблачена группа медицинских работников, которые массово оформляли фиктивные группы инвалидности;

  • Черкасская область: задержан военнослужащий, который за 12 000 долларов обещал "решить вопрос" через ВЛК об увольнении со службы по состоянию здоровья.

Правоохранители проводят масштабную ревизию заключений, принятых ВЛК и МСЭК за период военного положения (2023–2026 годы).

На проверку уже направлено почти 80 000 решений, вызывающих сомнения. На данный момент более 10 000 из них отменены как незаконные, в частности 1 478 решений аннулировали уже в течение 2026 года.

Читайте также: Мужчина случайным выстрелом из ружья тяжело ранил прохожую в Киеве. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16949) мобилизация (3082) ТЦК (1121) МСЭК (99)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
держава сама створила схеми легалізації ухилянтів! 200 тисяч липових студентів з бронями! липові доглядальники та опікуни! мільойни здорових бугаїв платять державі за бронь та відстрочки і державу це влаштовує"!!
показать весь комментарий
29.05.2026 14:05 Ответить
Цікаво кому підозри? Тим хто викупав своє життя чи тим хто вимагав викуп?
показать весь комментарий
29.05.2026 14:07 Ответить
і є в Україні їоч хтось, який такій верхушці цього корупційного айсберга "удівльонний"? 9/10 то його знаходиться під поверхнею обнародуваного. ну окрім служивих, штатних зєлічкиноопних дописувачів по всих мєдіа.
показать весь комментарий
29.05.2026 14:16 Ответить
 
 