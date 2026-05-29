Вартість "послуг" до $25 тисяч: Нацполіція оголосила понад 180 підозр у схемах ухилення через ТЦК

Від початку 2026 року працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили десятки корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від призову та незаконним виїздом за кордон.

Посадовці ТЦК, члени ВЛК та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи заробляли на хабарях тисячі доларів, інформує Цензор.НЕТ.

Статистика розслідувань за перші 5 місяців 2026 року

Правоохоронці ведуть системну роботу за кількома ключовими напрямами:

Зловживання у ТЦК та СП: зареєстровано 44 кримінальні провадження, у межах яких 65 особам уже повідомлено про підозру.

Махінації у ВЛК та ЕКОПФО: відкрито 65 кримінальних проваджень (36 — щодо ВЛК, 29 — щодо МСЕК/ЕКОПФО). Підозру оголошено 123 особам.

Зокрема, ліквідовано діяльність 7 організованих злочинних груп, які підробляли медичні документи, встановлювали фіктивні інвалідності та вносили неправдиві дані до державних електронних реєстрів. Наразі до суду вже скеровано 40 обвинувальних актів, а суди винесли перші 23 вироки.

Гучні затримання та ліквідовані схеми

Серед найбільш резонансних справ останнього часу:

Одеса: кримінальний авторитет організував схему незаконного "бронювання" від мобілізації та нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон;

Кіровоградщина: викрито групу медичних працівників, які масово оформлювали фіктивні групи інвалідності;

Черкащина: затримано військовослужбовця, який за 12 000 доларів обіцяв "вирішити питання" через ВЛК щодо звільнення зі служби за станом здоров'я.

Правоохоронці проводять масштабну ревізію висновків, ухвалених ВЛК та МСЕК за період воєнного стану (2023–2026 роки).

На перевірку вже скеровано майже 80 000 рішень, які викликають сумніви. Станом на зараз понад 10 000 із них скасовано як незаконні, зокрема 1 478 рішень анулювали вже протягом 2026 року.

