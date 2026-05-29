Чоловік випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві затримано чоловіка, який випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав з авто помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу.

Чоловік випадково вистрілив з рушниці в жінку: подробиці

"Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік", - йдеться в повідомленні.

У жінки діагностовано проникаюче поранення живота з ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі вона перебуває в лікарні.

"Поліцейські провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій. Відпрацьовувались відео з камер спостереження, призначено ряд експертиз, до огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджує вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу. Для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери", - додали у поліції.

За результатами проведених заходів поліцейські затримали стрілка та повідомили йому про підозру.

Київ (20799) Нацполіція (15728) стрілянина (1924)
Топ коментарі
+16
І жодного слова про те, які у нього були дозволи на вогнепальну зброю. Хто цей чувак, який спокійно тягає з собою дробовик у машині???
показати весь коментар
29.05.2026 10:32 Відповісти
+15
Дебіл? Зброю купив, медичну довідку купив, дозвіл купив, машину і квартиру купив..а розум не купив
показати весь коментар
29.05.2026 10:39 Відповісти
+10
оооо......
мєнти дуже сцикують наявність зброї у пересічного посполитого!
то ж кожного дня будуть вигадуватися байки про дегенератів, мавпу з гранатою.
мєнти, з нами кріпаками все зрозуміло.
мєнти давайте про себе, про мєнта, що згвалтував 14 літню дитину!!!!!
ви ж, ****, всі таки!!!!
зажравшаяся збочена худоба, що ах*єває від безкарності!!!
показати весь коментар
29.05.2026 10:34 Відповісти
і пістолет.
рушниця не дуже для полювання підходить.
показати весь коментар
29.05.2026 10:40 Відповісти
А що, велика проблема отримати дозвіл на помпову рушницю?
І нихто не забороняє возити помку у авто, треба лише ії тримати незарядженою.
Тут банальне порушення правил перевезення та техніки безпеки з сумними наслідками. Нажаль не перший та не останній подібний випадок.
показати весь коментар
29.05.2026 10:52 Відповісти
Ну якщо все так просто, то чому закон про короткостволи не приймають для всіх? Чому тільки гладкостволи, і тільки на час війни? А після війни їх треба буде здати. Тобто купив за власні гроші, а потім тупо віддай.
показати весь коментар
29.05.2026 10:58 Відповісти
Randall Flag #387882 стільки помилкових шаблонів в одному дописі....
нарізна як і гладка купується на весь час поки готовий ії утримувати, тільки подовжувати дозвіл кожні три роки треба.
а пістолети депутати хочуть залишити лише за собою як наградну, звичайним людим можна лише нарізні рушниці до кал. 50 BMG включно...
не дякуйте!

https://ibis.net.ua/zbroia/details/karabin-cadex-cdx-50-tremor-r-32-kal-50-bmg-1-14unf-mx1/
показати весь коментар
29.05.2026 11:25 Відповісти
Ну тобто все нормально. Я зрозумів. Більше запитань не маю. Насолоджуйтесь...
показати весь коментар
29.05.2026 12:26 Відповісти
Мабуть, він думав, що це ота гадалка єрмака до нього прийшла з єрмаком і татаровим???
показати весь коментар
29.05.2026 10:58 Відповісти
Випадково? Та цей мужик профі. Може мочити орків з заплющеними очима
показати весь коментар
29.05.2026 10:34 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 10:48 Відповісти
Гоп-стоп, ми падашлі із-за угла. Завіса
показати весь коментар
29.05.2026 10:51 Відповісти
Ну от у пересічного дебіла була зброя.І що з цього вийшло?Покалічив жінку на рівному місці, сяде за тупість.
показати весь коментар
29.05.2026 10:50 Відповісти
я ж і кажу!
чого мєнтам хвилюватися?
усі пересічні тотально дебіли.
всі перестріляють один одного, бо мізків немає.
залишаться одні мєнти.
такий собі, мєнтовський рай!
чи почнуть один одного чморити?
показати весь коментар
29.05.2026 11:09 Відповісти
Не всі дебіли.На руках 700к+ зареєстрованої.В мене теж є.Але і рукожопих придурків вистачає.
показати весь коментар
29.05.2026 11:19 Відповісти
а, мєнтів гвалтівників?
вистачає?
мєнтів вбивць, вистачає?
мєнтів, обісраних сцикунів, вистачає?
мєнтів, ненавчених захищати батьківщину, вистачає?
показати весь коментар
29.05.2026 13:43 Відповісти
чого ви дивуєтесь психопат що нещодавно розстріляв киян теж купив, мусорня на цьому добре заробляє
показати весь коментар
29.05.2026 12:08 Відповісти
Феєричний довбограй. Це яким взагалі треба бути ідіотом шоб не розряджати ствол при транспортуванні?
Це яким треба бути ідіотом, шоб класти палець на гачок не на вогневому рубежі?
Це яким треба бути ідіотом, шоб направляти ствол киди не попадя?

Окрема тема - яким треба бути ідіотом, шоб працювати з 12 калібром без приклада.

Сяде надовго - туди й дорога.
==============
Окрема тема - в 22-му в перші дні зі стволами повиходили усі, в кого ці стволи роками пилилися в сейфах. Тобто, ствол є, а досвіду нема. Ніколи не забуду тієї кількості френдліфайру.
показати весь коментар
29.05.2026 10:40 Відповісти
Все перелічене правильно та є питання а точно з рушниці
показати весь коментар
29.05.2026 10:48 Відповісти
не зрозумів питання.
показати весь коментар
29.05.2026 10:49 Відповісти
на фото щей волина імєтся, про яку в статті ні слова. І я нарахував 8 кульових отвєрстій. Це шо за патрон такий з 8ма драбінамі?
показати весь коментар
29.05.2026 10:57 Відповісти
картеч
показати весь коментар
29.05.2026 11:00 Відповісти
У мене є патрони на картеч.9шт на 9мм.в патроні.
показати весь коментар
29.05.2026 11:30 Відповісти
9 отворів.
показати весь коментар
29.05.2026 11:30 Відповісти
Світ котиться до Глобального пиз..ця.
показати весь коментар
29.05.2026 10:41 Відповісти
Може то теща круги нарізала?
показати весь коментар
29.05.2026 10:42 Відповісти
Охота заборонена під час військовог стану.......А як ви зрозуміли, що здобич, по котрій ви стріляли, зовсім не олень? Олень заліг та почав відстрілюватись.
показати весь коментар
29.05.2026 10:42 Відповісти
Ймовірно, постраждала від дій баклана таки не простячка, що правоохоронці були змушені так заморочитися тими проведеннями, залученнями і всім таким іншим.
показати весь коментар
29.05.2026 10:48 Відповісти
Це мабуть в поліції на курсах поводження зі зброєю навчили стріляти з рушниці в паркінгу на території міста?
показати весь коментар
29.05.2026 10:49 Відповісти
Придурок порушив всі правила поводження зі зброєю.Це стосується не тількі зброї.Людський фактор.Звідки стільки оленів на дорогах,п'яних утоплеників і т.д.
показати весь коментар
29.05.2026 10:58 Відповісти
Ой... Розвели "срач"... Та там дві статті "криміналу". "Порушення правил поводження зі зброєю" (перевозив зібрану та заряджену зброю, в межах населеного пункту), і "спричинення тілесних ушкоджень, з необережності"... От хай слідчі і працюють.
показати весь коментар
29.05.2026 11:00 Відповісти
Ага і вийдуть самі на себе, що під час війни їхнє керівництво з оцим гавриком їздять на полювання . Він же явно не якийсь там браконьєр, це явно з касти силовиків. Судді, плокулоли, мєнти. Такі частенько разом їздять поохотіцца. Там же і схеми мутять за чаркою. Це таке собі братство
показати весь коментар
29.05.2026 11:06 Відповісти
Той "помповик" - не мисливська зброя. Відсутній приклад, що виключає можливість прицільного пострілу, на відносно значну відстань. То - "зброя для самооборони"...
показати весь коментар
29.05.2026 11:10 Відповісти
І візуально не схожий на призовного, дідо якийсь. Так шо не від ТЦКшніков йому ствол відбиватись був потрібний. Мабуть якийсь бандіт, он і татуха у нього на руці присутня
показати весь коментар
29.05.2026 11:21 Відповісти
Хто зна... Зараз "малювання на шкірі" - у моді... Однак те, що він - "наворочений", видно по "арсеналу". "Помповик з "вовчою" картеччю (бачу по кількості та розміру пробоїн, на знімку) - ******* версія мафіозної "лупари" (обріз мисливської рушниці, якою вбивали своїх ворогів, спочатку, мафіозі, на Сицилії, а потім перенесли це, до США), і пістолет... Це ніякий не "мисливець"... Дійсно, якийсь "бандюк", або "бізнесмен", пов'язаний з "криміналом"...
показати весь коментар
29.05.2026 12:01 Відповісти
*******, стріляють вже як у Мексиці.
показати весь коментар
29.05.2026 11:05 Відповісти
Хачю шоб всєм роздали разрешенія на зброю. Бо влада баїцця це раздавать. Тіки бандітам зараз можна стрілять. І пракурорам. Хай усі можуть стрілять один в аднаво. Ось!
показати весь коментар
29.05.2026 12:39 Відповісти
Оце собі йшла людина, своє думала, а тепер її життя намагаються врятувати від смерті, бо якесь кончене опинилося неподалік. Хоч би вижила, здоровя тій жінці
показати весь коментар
29.05.2026 11:17 Відповісти
Це ж треба, яка невезуча жінка
показати весь коментар
29.05.2026 14:39 Відповісти
 
 