Чоловік випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві затримано чоловіка, який випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу.
Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав з авто помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу.
"Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік", - йдеться в повідомленні.
У жінки діагностовано проникаюче поранення живота з ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі вона перебуває в лікарні.
"Поліцейські провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій. Відпрацьовувались відео з камер спостереження, призначено ряд експертиз, до огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджує вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу. Для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери", - додали у поліції.
За результатами проведених заходів поліцейські затримали стрілка та повідомили йому про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рушниця не дуже для полювання підходить.
І нихто не забороняє возити помку у авто, треба лише ії тримати незарядженою.
Тут банальне порушення правил перевезення та техніки безпеки з сумними наслідками. Нажаль не перший та не останній подібний випадок.
нарізна як і гладка купується на весь час поки готовий ії утримувати, тільки подовжувати дозвіл кожні три роки треба.
а пістолети депутати хочуть залишити лише за собою як наградну, звичайним людим можна лише нарізні рушниці до кал. 50 BMG включно...
не дякуйте!
https://ibis.net.ua/zbroia/details/karabin-cadex-cdx-50-tremor-r-32-kal-50-bmg-1-14unf-mx1/
мєнти дуже сцикують наявність зброї у пересічного посполитого!
то ж кожного дня будуть вигадуватися байки про дегенератів, мавпу з гранатою.
мєнти, з нами кріпаками все зрозуміло.
мєнти давайте про себе, про мєнта, що згвалтував 14 літню дитину!!!!!
ви ж, ****, всі таки!!!!
зажравшаяся збочена худоба, що ах*єває від безкарності!!!
чого мєнтам хвилюватися?
усі пересічні тотально дебіли.
всі перестріляють один одного, бо мізків немає.
залишаться одні мєнти.
такий собі, мєнтовський рай!
чи почнуть один одного чморити?
вистачає?
мєнтів вбивць, вистачає?
мєнтів, обісраних сцикунів, вистачає?
мєнтів, ненавчених захищати батьківщину, вистачає?
Це яким треба бути ідіотом, шоб класти палець на гачок не на вогневому рубежі?
Це яким треба бути ідіотом, шоб направляти ствол киди не попадя?
Окрема тема - яким треба бути ідіотом, шоб працювати з 12 калібром без приклада.
Сяде надовго - туди й дорога.
==============
Окрема тема - в 22-му в перші дні зі стволами повиходили усі, в кого ці стволи роками пилилися в сейфах. Тобто, ствол є, а досвіду нема. Ніколи не забуду тієї кількості френдліфайру.