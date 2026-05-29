Чоловік випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві затримано чоловіка, який випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав з авто помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу.

"Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік", - йдеться в повідомленні.

У жінки діагностовано проникаюче поранення живота з ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі вона перебуває в лікарні.

"Поліцейські провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій. Відпрацьовувались відео з камер спостереження, призначено ряд експертиз, до огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджує вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу. Для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери", - додали у поліції.







За результатами проведених заходів поліцейські затримали стрілка та повідомили йому про підозру.

