Суд арештував майора поліції, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі, - ДБР

Комунарський суд Запоріжжя взяв під варту без права застави правоохоронця, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі.

Про це пише пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі справи

Майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, затримали вночі 26 травня.

Як встановило слідство ДБР, 14-річна дівчина поверталась додому вночі, коли її перестрів нетверезий правоохоронець та затягнув в посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Це почув місцевий та повідомив на спеціальну лінію 102.

Майор поліції все заперечував

Зазначається, що на місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Поліціянт намагався переконати правоохоронців, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала вже на місці події заперечила його твердження, а згодом підтвердила це під час інтерв’ювання у "зеленій кімнаті" поліції.

Арешт

Слідство встановило, що підозрюваний — місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник правоохоронного органу. У прокуратурі уточнювали, що це старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області.

Правоохоронця підозрюють за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої. 28 травня Комунарський суд Запоріжжя взяв його під варту без права застави.

