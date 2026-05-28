Суд арештував майора поліції, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі, - ДБР
Комунарський суд Запоріжжя взяв під варту без права застави правоохоронця, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі.
Про це пише пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі справи
Майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, затримали вночі 26 травня.
Як встановило слідство ДБР, 14-річна дівчина поверталась додому вночі, коли її перестрів нетверезий правоохоронець та затягнув в посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Це почув місцевий та повідомив на спеціальну лінію 102.
Майор поліції все заперечував
Зазначається, що на місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Поліціянт намагався переконати правоохоронців, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала вже на місці події заперечила його твердження, а згодом підтвердила це під час інтерв’ювання у "зеленій кімнаті" поліції.
Арешт
- Слідство встановило, що підозрюваний — місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник правоохоронного органу. У прокуратурі уточнювали, що це старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області.
- Правоохоронця підозрюють за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої. 28 травня Комунарський суд Запоріжжя взяв його під варту без права застави.
https://t.me/operativnoZSU/211959 Оперативний ЗСУ:
❗️В Запоріжжі затримано майора поліції за підозрою в зґвалтуванні 14-річної дівчинки, - прокуратура
Начальник ГУНП у Запорізькій області Артем Кисько повідомив про реагування поліції на інцидент за участю працівника поліції та неповнолітньої.
За його словами, 26 травня 2026 року патрульні поліцейські виявили працівника поліції та неповнолітню за обставин, які можуть свідчити про вчинення тяжкого злочину щодо неї.
Після цього:
▪️ інформацію негайно передали до ДБР
▪️ розпочато кримінальне провадження
▪️ поліцейському повідомлено про підозру
▪️ його відсторонено від служби
▪️ у ГУНП призначено службове розслідування
Артем Кисько наголосив, що поліція повністю сприяє слідству, а також попросив громадян утриматися від поширення чуток, неперевірених заяв та емоційних припущень до завершення офіційного розслідування.
Зі мною зв'язалися з центрального апарату Нацполу. Справа покидька з Запоріжжя на особому контролі. Нікому з місцевих нічого не вдасться зам'яти, навіть попри будь які спроби. Контролює всі процеси особисто начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Артем Кисько, який є бойовим офіцером. Люди, з якими я спілкувався мають мою особисту довіру і не лише тому, що мав досвід спільної участі з ними у бойових діях. Тож, попередній допис зношу і буду уважно слідкувати за справою.
