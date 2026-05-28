Суд арештував майора поліції, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі, - ДБР

Комунарський суд Запоріжжя взяв під варту без права застави правоохоронця, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі.

Деталі справи

Майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, затримали вночі 26 травня.

Як встановило слідство ДБР, 14-річна дівчина поверталась додому вночі, коли її перестрів нетверезий правоохоронець та затягнув в посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Це почув місцевий та повідомив на спеціальну лінію 102.

Підозрюваний майор поліції

Майор поліції все заперечував

Зазначається, що на місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Поліціянт намагався переконати правоохоронців, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала вже на місці події заперечила його твердження, а згодом підтвердила це під час інтерв’ювання у "зеленій кімнаті" поліції.

Арешт 

  • Слідство встановило, що підозрюваний — місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник правоохоронного органу. У прокуратурі уточнювали, що це старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області.
  • Правоохоронця підозрюють за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої. 28 травня Комунарський суд Запоріжжя взяв його під варту без права застави.

Топ коментарі
+16
АААААААААААААААААААААА

ЦЕ ТРЕШАК

НАСКІЛЬКИ ПРОГНИЛО МУСОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО ПОРОДЖУЄ ТАКИХ ВИРОДКІВ
28.05.2026 22:04 Відповісти
+7
Не прогнило , просто воно завжди таке і було, з війною вилізло
28.05.2026 22:20 Відповісти
+5
Цілий майор! - нігуя собі!
28.05.2026 22:01 Відповісти
Це спеціальне звання - "майор поліції ", не армійське (не військове). В ЗСУ майор поліції, який не має сержантського або офіцерського армійського звання відноситься до рядового складу і служитиме рекрутом, солдатом, старшим солдатом.
28.05.2026 22:18 Відповісти
воно завжди гниле було, згадайте Врадієвку, а скільком мусорам зам"яли справи, а скільки їх насправді мусорських згвалтувань і повірте не тільки дівчат.... одному Богу відомо....
28.05.2026 22:23 Відповісти
Там був ще резонансний випадок, коли менти познайомилися з дівчиною місцевою погуляли з нею гуртом згвалтували і викинули напівживу на смітник, потім перехожі зранку знайшли її вона три дня в реанімації полежала і вмерла, там село все тупо встало проти тих гнид, було років 15 тому забув як випадок називався
28.05.2026 22:51 Відповісти
не пройшло і два роки як цензор написав ))
28.05.2026 22:04 Відповісти
та цє пєрємога !
28.05.2026 22:06 Відповісти
треба, щоб поліція публікувала фото порушників за такими статтями, хай всі знають, хто саме скоїв злочин

в сша так роблять
28.05.2026 22:09 Відповісти
Мусора безчинствують, тоді виходить таке риторичне питання, а за що ж насильно бусифіковані воюють? За оце безчинство?!
28.05.2026 22:13 Відповісти
Передісторія в окремих повідомленнях:

https://t.me/operativnoZSU/211959 Оперативний ЗСУ:

❗️В Запоріжжі затримано майора поліції за підозрою в зґвалтуванні 14-річної дівчинки, - прокуратура
Начальник ГУНП у Запорізькій області Артем Кисько повідомив про реагування поліції на інцидент за участю працівника поліції та неповнолітньої.
За його словами, 26 травня 2026 року патрульні поліцейські виявили працівника поліції та неповнолітню за обставин, які можуть свідчити про вчинення тяжкого злочину щодо неї.
Після цього:
▪️ інформацію негайно передали до ДБР
▪️ розпочато кримінальне провадження
▪️ поліцейському повідомлено про підозру
▪️ його відсторонено від служби
▪️ у ГУНП призначено службове розслідування
Артем Кисько наголосив, що поліція повністю сприяє слідству, а також попросив громадян утриматися від поширення чуток, неперевірених заяв та емоційних припущень до завершення офіційного розслідування.
28.05.2026 22:17 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/65329 Борислав Береза:
Зі мною зв'язалися з центрального апарату Нацполу. Справа покидька з Запоріжжя на особому контролі. Нікому з місцевих нічого не вдасться зам'яти, навіть попри будь які спроби. Контролює всі процеси особисто начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Артем Кисько, який є бойовим офіцером. Люди, з якими я спілкувався мають мою особисту довіру і не лише тому, що мав досвід спільної участі з ними у бойових діях. Тож, попередній допис зношу і буду уважно слідкувати за справою.
28.05.2026 22:20 Відповісти
"закінчений замах на зґвалтування" -- це як? вперше чую таку дічь... це згвалтування було чи замах, чи мусорня ще не визначилась остаточно , залишаючи лазівку уникнути покарання іхньому корешу
28.05.2026 22:18 Відповісти
подивися фотку з Body-камери - він вже був роздягнувся. Вірняк, і з дівки все зняв.
28.05.2026 22:27 Відповісти
може підставили чувака. відпочивав в барі познайомився з дівчиною. за віком зараз хер розбереш 14 їй чи 24. запропонувала льобов .і понеслася...
28.05.2026 22:31 Відповісти
Ну шо ти мелеш? 14 і 24 роки мусор не визначив, а як же "фотографічна" пам"ять щоб злочинців ловить? Чи знов не навчені? Він пишуть жонатий, і деж тоді поділось його "облікоморале" взірцевого блюстітєля?
28.05.2026 22:43 Відповісти
Він мусор. По роботі має розбиратися в людях, має знати, що можлива "підстава", за що він тоді майора отримав? По кабінетах насосав?
28.05.2026 22:46 Відповісти
Не просто мусор, а еще и опер. Законник, а не просто сниматель котят с деревьев.
28.05.2026 23:13 Відповісти
На зоні буде дуже популярним )
28.05.2026 22:19 Відповісти
навіть на красній зоні буде.
28.05.2026 22:21 Відповісти
28.05.2026 22:25 Відповісти
Посадить в камеру к блатным и забыть о нём на месяцок всё будет по согласию...
28.05.2026 22:29 Відповісти
так от чому мусора навчені
28.05.2026 22:31 Відповісти
Вася. Ау! Де Ви?
28.05.2026 22:34 Відповісти
Явна підстава, але можливо заслуговує. Якщо майор, то добре знає свої права, йому лише розголос мішає. А все інше буде дуже погано, нікому не побажаю опинитися на тій дорозі.
28.05.2026 22:45 Відповісти
Точно, він так прямо і каже. "Поліціянт намагався переконати правоохоронців, що це його дівчина і все відбувалось за згодою." Поліціант в 44 роки не знав, що неможна неповнолітних, навіть за згодою.
28.05.2026 22:53 Відповісти
бачив відео без блюру...де ви взяли 44 роки?
там малолєтка
28.05.2026 23:09 Відповісти
Читайте уважнище.
28.05.2026 23:13 Відповісти
Не не не. Уже и видео выложили его гражданского задержания.

Я понимаю "заказать девочку в номер", и приехало непонятное чудо на грани возрастов.

Но когда в кустах голый почти мужик и заплаканное чудо - тут уже все очевидно. С возрастами согласия еще можно дискутировать, ибо кто-то в 18 лет тупая инфантильная пробка, а кто-то уже в 13 на себе хозяйство ведет. Но изнасилование оно и в Африке изнасилование, а несовершеннолетие - еще и отягчает его.

Одно слово, тупой мент. Мог бы просто заплатить.
28.05.2026 23:05 Відповісти
28.05.2026 22:51 Відповісти
Є захисники тцкшників, а захисники мусорів є? Де ви? Чому ви затихли?
28.05.2026 22:54 Відповісти
Вчера без наличия инфы этот вопрос был еще спорный.
Сегодня все встало на свои места. Мусора - на нары и на швабру.
28.05.2026 23:06 Відповісти
Воювати не навчені а гвалтувати навчені?
28.05.2026 23:06 Відповісти
Гульбенять наповну
28.05.2026 23:09 Відповісти
Хоспаде, та тут не реформу имени Деканоидзе надо, тут надо расстрелять всю мусарню, набрать новых, расстрелять и ее, и вот тогда есть шанс что что-нибудь получится.

И они удивляются почему в стране так глубоко вьелся криминалитет, и почему все нормальные люди идут решать проблему к вору в законе, а не в полицию?

Да вот наверное потому что у авторитетных преступников бесчеловечные поступки не приняты, и наказание там не условка, а рот, жопа и жизнь.
28.05.2026 23:11 Відповісти
Підофіл і ґвалтівник кончений. Розстріляти мразоту було би занадто гуманно!
28.05.2026 23:13 Відповісти
Як встановило слідство ДБР, 14-річна дівчина поверталась додому вночі, Джерело: https://censor.net/ua/n4005608, а питання звідки вони поверталася вночі не розглядається?
28.05.2026 23:27 Відповісти
 
 