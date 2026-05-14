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Довічне залишили в силі: у Рівному апеляція підтвердила вирок ґвалтівнику та вбивці. ФОТОрепортаж

Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок чоловіку, який улітку 2023 року зґвалтував та вбив жінку у Рівному.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

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Що сталося

За даними слідства, ввечері 25 липня 2023 року на вулиці В’ячеслава Чорновола у Рівному п’яний нападник атакував 29-річну жінку, яка поверталася з роботи.

Чоловік здушив потерпілу до втрати свідомості, пограбував, зґвалтував та вбив, намагаючись приховати злочини.

Тіло жінки знайшли наступного ранку.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного.

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У Рівному апеляція залишила довічне чоловіку, який зґвалтував і вбив жінку
У Рівному апеляція залишила довічне чоловіку, який зґвалтував і вбив жінку
У Рівному апеляція залишила довічне чоловіку, який зґвалтував і вбив жінку

Що вирішив суд

У прокуратурі зазначили, що чоловік раніше вже був судимий за замах на зґвалтування неповнолітньої та звільнився з колонії за кілька місяців до нового злочину.

У січні 2026 року суд першої інстанції призначив йому довічне ув’язнення за розбій, зґвалтування та умисне вбивство.

Засуджений та його захист оскаржували вирок, стверджуючи, що вбивство було ненавмисним.

Втім апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і залишив довічне покарання без змін.

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