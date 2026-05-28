Суд арестовал майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье, — ГБР

Коммунарский суд Запорожья поместил под стражу без права освобождения под залог сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье.

Об этом пишет пресс-служба ГБР, сообщаетЦензор.НЕТ.

Детали дела

Майора полиции, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, задержали ночью 26 мая.

Как установило следствие ГБР, 14-летняя девушка возвращалась домой ночью, когда ее перехватил нетрезвый правоохранитель и затащил в кустарник, где начал насиловать. Девушка долго сопротивлялась, громко кричала и звала на помощь. Это услышал местный житель и сообщил на специальную линию 102.

Подозреваемый майор полиции

Майор полиции все отрицал

Отмечается, что на место происшествия прибыл патруль и задержал злоумышленника. Полицейский пытался убедить правоохранителей, что это его девушка и все происходило по обоюдному согласию. Но пострадавшая уже на месте происшествия опровергла его утверждение, а впоследствии подтвердила это во время допроса в "зеленой комнате" полиции.

Арест 

  • Следствие установило, что подозреваемый — местный житель 1982 года рождения, женат, сотрудник правоохранительного органа. В прокуратуре уточнили, что это старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области.
  • Правоохранителя подозревают по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на изнасилование несовершеннолетней. 28 мая Коммунарский суд Запорожья взял его под стражу без права залога.

+10
АААААААААААААААААААААА

ЦЕ ТРЕШАК

НАСКІЛЬКИ ПРОГНИЛО МУСОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО ПОРОДЖУЄ ТАКИХ ВИРОДКІВ
28.05.2026 22:04 Ответить
28.05.2026 22:04 Ответить
+4
Не прогнило , просто воно завжди таке і було, з війною вилізло
28.05.2026 22:20 Ответить
28.05.2026 22:20 Ответить
+3
Мусора безчинствують, тоді виходить таке риторичне питання, а за що ж насильно бусифіковані воюють? За оце безчинство?!
28.05.2026 22:13 Ответить
28.05.2026 22:13 Ответить
Цілий майор! - нігуя собі!
28.05.2026 22:01 Ответить
28.05.2026 22:01 Ответить
Це спеціальне звання - "майор поліції ", не армійське (не військове). В ЗСУ майор поліції, який не має сержантського або офіцерського армійського звання відноситься до рядового складу і служитиме рекрутом, солдатом, старшим солдатом.
28.05.2026 22:18 Ответить
28.05.2026 22:18 Ответить
воно завжди гниле було, згадайте Врадієвку, а скільком мусорам зам"яли справи, а скільки їх насправді мусорських згвалтувань і повірте не тільки дівчат.... одному Богу відомо....
28.05.2026 22:23 Ответить
28.05.2026 22:23 Ответить
Там був ще резонансний випадок, коли менти познайомилися з дівчиною місцевою погуляли з нею гуртом згвалтували і викинули напівживу на смітник, потім перехожі зранку знайшли її вона три дня в реанімації полежала і вмерла, там село все тупо встало проти тих гнид, було років 15 тому забув як випадок називався
28.05.2026 22:51 Ответить
28.05.2026 22:51 Ответить
не пройшло і два роки як цензор написав ))
28.05.2026 22:04 Ответить
28.05.2026 22:04 Ответить
та цє пєрємога !
28.05.2026 22:06 Ответить
28.05.2026 22:06 Ответить
треба, щоб поліція публікувала фото порушників за такими статтями, хай всі знають, хто саме скоїв злочин

в сша так роблять
28.05.2026 22:09 Ответить
28.05.2026 22:09 Ответить
Мусора безчинствують, тоді виходить таке риторичне питання, а за що ж насильно бусифіковані воюють? За оце безчинство?!
28.05.2026 22:13 Ответить
28.05.2026 22:13 Ответить
Передісторія в окремих повідомленнях:

https://t.me/operativnoZSU/211959 Оперативний ЗСУ:

❗️В Запоріжжі затримано майора поліції за підозрою в зґвалтуванні 14-річної дівчинки, - прокуратура
Начальник ГУНП у Запорізькій області Артем Кисько повідомив про реагування поліції на інцидент за участю працівника поліції та неповнолітньої.
За його словами, 26 травня 2026 року патрульні поліцейські виявили працівника поліції та неповнолітню за обставин, які можуть свідчити про вчинення тяжкого злочину щодо неї.
Після цього:
▪️ інформацію негайно передали до ДБР
▪️ розпочато кримінальне провадження
▪️ поліцейському повідомлено про підозру
▪️ його відсторонено від служби
▪️ у ГУНП призначено службове розслідування
Артем Кисько наголосив, що поліція повністю сприяє слідству, а також попросив громадян утриматися від поширення чуток, неперевірених заяв та емоційних припущень до завершення офіційного розслідування.
28.05.2026 22:17 Ответить
28.05.2026 22:17 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/65329 Борислав Береза:
Зі мною зв'язалися з центрального апарату Нацполу. Справа покидька з Запоріжжя на особому контролі. Нікому з місцевих нічого не вдасться зам'яти, навіть попри будь які спроби. Контролює всі процеси особисто начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Артем Кисько, який є бойовим офіцером. Люди, з якими я спілкувався мають мою особисту довіру і не лише тому, що мав досвід спільної участі з ними у бойових діях. Тож, попередній допис зношу і буду уважно слідкувати за справою.
28.05.2026 22:20 Ответить
28.05.2026 22:20 Ответить
"закінчений замах на зґвалтування" -- це як? вперше чую таку дічь... це згвалтування було чи замах, чи мусорня ще не визначилась остаточно , залишаючи лазівку уникнути покарання іхньому корешу
28.05.2026 22:18 Ответить
28.05.2026 22:18 Ответить
подивися фотку з Body-камери - він вже був роздягнувся. Вірняк, і з дівки все зняв.
28.05.2026 22:27 Ответить
28.05.2026 22:27 Ответить
може підставили чувака. відпочивав в барі познайомився з дівчиною. за віком зараз хер розбереш 14 їй чи 24. запропонувала льобов .і понеслася...
28.05.2026 22:31 Ответить
28.05.2026 22:31 Ответить
Ну шо ти мелеш? 14 і 24 роки мусор не визначив, а як же "фотографічна" пам"ять щоб злочинців ловить? Чи знов не навчені? Він пишуть жонатий, і деж тоді поділось його "облікоморале" взірцевого блюстітєля?
28.05.2026 22:43 Ответить
28.05.2026 22:43 Ответить
Він мусор. По роботі має розбиратися в людях, має знати, що можлива "підстава", за що він тоді майора отримав? По кабінетах насосав?
28.05.2026 22:46 Ответить
28.05.2026 22:46 Ответить
На зоні буде дуже популярним )
28.05.2026 22:19 Ответить
28.05.2026 22:19 Ответить
навіть на красній зоні буде.
28.05.2026 22:21 Ответить
28.05.2026 22:21 Ответить
28.05.2026 22:25 Ответить
Посадить в камеру к блатным и забыть о нём на месяцок всё будет по согласию...
28.05.2026 22:29 Ответить
28.05.2026 22:29 Ответить
так от чому мусора навчені
28.05.2026 22:31 Ответить
28.05.2026 22:31 Ответить
Вася. Ау! Де Ви?
28.05.2026 22:34 Ответить
28.05.2026 22:34 Ответить
Явна підстава, але можливо заслуговує. Якщо майор, то добре знає свої права, йому лише розголос мішає. А все інше буде дуже погано, нікому не побажаю опинитися на тій дорозі.
28.05.2026 22:45 Ответить
28.05.2026 22:45 Ответить
Точно, він так прямо і каже. "Поліціянт намагався переконати правоохоронців, що це його дівчина і все відбувалось за згодою." Поліціант в 44 роки не знав, що неможна неповнолітних, навіть за згодою.
28.05.2026 22:53 Ответить
28.05.2026 22:53 Ответить
28.05.2026 22:51 Ответить
Є захисники тцкшників, а захисники мусорів є? Де ви? Чому ви затихли?
28.05.2026 22:54 Ответить
28.05.2026 22:54 Ответить
 
 