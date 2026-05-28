Суд арестовал майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье, — ГБР

Коммунарский суд Запорожья поместил под стражу без права освобождения под залог сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье.

Об этом пишет пресс-служба ГБР, сообщаетЦензор.НЕТ.

Детали дела

Майора полиции, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, задержали ночью 26 мая.

Как установило следствие ГБР, 14-летняя девушка возвращалась домой ночью, когда ее перехватил нетрезвый правоохранитель и затащил в кустарник, где начал насиловать. Девушка долго сопротивлялась, громко кричала и звала на помощь. Это услышал местный житель и сообщил на специальную линию 102.

Майор полиции все отрицал

Отмечается, что на место происшествия прибыл патруль и задержал злоумышленника. Полицейский пытался убедить правоохранителей, что это его девушка и все происходило по обоюдному согласию. Но пострадавшая уже на месте происшествия опровергла его утверждение, а впоследствии подтвердила это во время допроса в "зеленой комнате" полиции.

Арест

Следствие установило, что подозреваемый — местный житель 1982 года рождения, женат, сотрудник правоохранительного органа. В прокуратуре уточнили, что это старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области.

Правоохранителя подозревают по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на изнасилование несовершеннолетней. 28 мая Коммунарский суд Запорожья взял его под стражу без права залога.

