Суд арестовал майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье, — ГБР
Коммунарский суд Запорожья поместил под стражу без права освобождения под залог сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье.
Об этом пишет пресс-служба ГБР, сообщаетЦензор.НЕТ.
Детали дела
Майора полиции, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, задержали ночью 26 мая.
Как установило следствие ГБР, 14-летняя девушка возвращалась домой ночью, когда ее перехватил нетрезвый правоохранитель и затащил в кустарник, где начал насиловать. Девушка долго сопротивлялась, громко кричала и звала на помощь. Это услышал местный житель и сообщил на специальную линию 102.
Майор полиции все отрицал
Отмечается, что на место происшествия прибыл патруль и задержал злоумышленника. Полицейский пытался убедить правоохранителей, что это его девушка и все происходило по обоюдному согласию. Но пострадавшая уже на месте происшествия опровергла его утверждение, а впоследствии подтвердила это во время допроса в "зеленой комнате" полиции.
Арест
- Следствие установило, что подозреваемый — местный житель 1982 года рождения, женат, сотрудник правоохранительного органа. В прокуратуре уточнили, что это старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области.
- Правоохранителя подозревают по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на изнасилование несовершеннолетней. 28 мая Коммунарский суд Запорожья взял его под стражу без права залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЦЕ ТРЕШАК
НАСКІЛЬКИ ПРОГНИЛО МУСОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО ПОРОДЖУЄ ТАКИХ ВИРОДКІВ
в сша так роблять
https://t.me/operativnoZSU/211959 Оперативний ЗСУ:
❗️В Запоріжжі затримано майора поліції за підозрою в зґвалтуванні 14-річної дівчинки, - прокуратура
Начальник ГУНП у Запорізькій області Артем Кисько повідомив про реагування поліції на інцидент за участю працівника поліції та неповнолітньої.
За його словами, 26 травня 2026 року патрульні поліцейські виявили працівника поліції та неповнолітню за обставин, які можуть свідчити про вчинення тяжкого злочину щодо неї.
Після цього:
▪️ інформацію негайно передали до ДБР
▪️ розпочато кримінальне провадження
▪️ поліцейському повідомлено про підозру
▪️ його відсторонено від служби
▪️ у ГУНП призначено службове розслідування
Артем Кисько наголосив, що поліція повністю сприяє слідству, а також попросив громадян утриматися від поширення чуток, неперевірених заяв та емоційних припущень до завершення офіційного розслідування.
Зі мною зв'язалися з центрального апарату Нацполу. Справа покидька з Запоріжжя на особому контролі. Нікому з місцевих нічого не вдасться зам'яти, навіть попри будь які спроби. Контролює всі процеси особисто начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Артем Кисько, який є бойовим офіцером. Люди, з якими я спілкувався мають мою особисту довіру і не лише тому, що мав досвід спільної участі з ними у бойових діях. Тож, попередній допис зношу і буду уважно слідкувати за справою.