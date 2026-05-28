У Дніпрі оголосили підозру чоловіку, який зґвалтував та задушив 11-річного хлопчика. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, обґрунтовано підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 11-річної дитини.

Хлопчик кілька днів вважався безвісти зниклим, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлено 18:10. Офіс Генпрокурора повідомив, що затриманому повідомлено про підозру за п. п. 2, 10, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування). Готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тіло дитини знайшли у покинутій будівлі

Хлопчик зник увечері 26 травня, після чого тривали його пошуки.

Вранці 28 травня, близько 10:00, у покинутій будівлі в Дніпрі було виявлено його тіло з ознаками насильницької смерті — у дитини були зв’язані руки та наявні численні тілесні ушкодження.

Завдяки оперативним та слідчим заходам правоохоронці швидко встановили особу та затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний чоловік, який, за попередньою інформацією, був знайомим хлопчика.

Зізнання затриманого та розслідування

  • Затриманий зізнався у скоєному злочині. За його словами: вдень 27 травня, близько 12:30, він зґвалтував малолітнього хлопчика. Після цього, аби приховати злочин, він задушив дитину.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра затриманому готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.

Автор: 

Топ коментарі
+38
Есть люди, которые, не смотря ни какую гуманность, не должные жить. Вот как такая мразь.
28.05.2026 14:09
+16
28.05.2026 14:09 Відповісти
+13
Один такий педофіл сидить у Кремлі!
28.05.2026 17:11
показати весь коментар
28.05.2026 14:08 Відповісти
+13
Один такий педофіл сидить у Кремлі!
показати весь коментар
28.05.2026 17:11 Відповісти
Ау, тцк поліція і інші, чого його не бачили і не чули?
28.05.2026 14:07
показати весь коментар
28.05.2026 14:07 Відповісти
Воно до суда має попасти в камеру до полонених чеченців, де йому швидко роз'яснять вираз "мальчік попка-пєрсік". Може і доживе до вироку.
28.05.2026 14:31
показати весь коментар
28.05.2026 14:31 Відповісти
Вони були зайняті.

У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.
показати весь коментар
28.05.2026 19:12 Відповісти
Ця мразота вже була засуджена за аналогічний злочин...
28.05.2026 16:52
показати весь коментар
28.05.2026 16:52 Відповісти
І тоді було згвалтування та вбивство 6-річної дитини.
Що це правосуддя, яке відпустило цього ублюдка знову на волю?
Таких потвор неможливо перевиховати.
показати весь коментар
28.05.2026 18:54 Відповісти
Не все що виглядає як людина, є людиною.
28.05.2026 17:04
показати весь коментар
28.05.2026 17:04 Відповісти
А у родичів цього убитого хлопяти, нікого з Чоловіків не залишилося, щоб придушити цього андрофага!! Око за око!!!
Бо судівські з адвокатськими вертухаями, розмажуть це лайно на роки, як і насралова!!
показати весь коментар
28.05.2026 14:12 Відповісти
Педофілія, страшна психічна хвороба, тут в'язниця не допоможе, таких дуже мало, але вони є.
28.05.2026 14:13
показати весь коментар
28.05.2026 14:13 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2026 18:16 Відповісти
Хіба він не вирвався і не побіг і не зловив з десяток куль - непорядок
28.05.2026 14:17
показати весь коментар
28.05.2026 14:17 Відповісти
и после такого кто-то еще продолжает всерьез верить в доброго всемогущего бога, которому не плевать на людей?!
28.05.2026 14:17
показати весь коментар
28.05.2026 14:17 Відповісти
Прикинь. И эти люди ещё деньги в церковь относят. Причём мск патриархата.
28.05.2026 14:29
показати весь коментар
28.05.2026 14:29 Відповісти
бога немає, різні секти людства вірять у бога, тому що не розуміють як виник всесвіт, принаймні у найближчі сотні років і не зрозуміють, а може ніколи, якби дізналися, то релігії певно зникли б, тому людство ще довго буде поживою для попів, а деякі секти нині навіть стали приносити користь, такі, як Католицька Церква, що, як моральне-етичне вчення, стали плекати гуманізм, але це не про гундяївський кровожерливий талібан, який проголощує смерть усім, хто опирається поневоленню Московщиною
28.05.2026 18:30
показати весь коментар
28.05.2026 18:30 Відповісти
Это шо то с чем то, сороколетний мужик был знакомым одинадцатилетнего мальчика, это словосочетание какое-то дебильное, они шо родственники, соседи или ещё кто-то, и ещё немного напрягает то шо тип сходу во всём признался и быстрота с которой его взяли. Если есть неопровержимые улики то типа надо просто напросто четвертовать.
28.05.2026 14:26
показати весь коментар
28.05.2026 14:26 Відповісти
Цю мерзоту повісити мало ,треба що б здихало в сташних муках і просило смерті.
28.05.2026 14:39
показати весь коментар
28.05.2026 14:39 Відповісти
Ухилянти мріють про ліквідацію поліції. А хто ловити буде ось таких потвор?
28.05.2026 14:53
показати весь коментар
28.05.2026 14:53 Відповісти
Можливо, такі поліцаї як оцей майор поліції ловитимуть?
У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n4005415
А потім ось такі курсанти-поліцаї робитимуть селфі над тілом...
(цей усміхнений поліцай якраз з Дніпра, доречі)
показати весь коментар
28.05.2026 16:09 Відповісти
Или вот этот много наловит: https://www.youtube.com/shorts/pm8QN6Q8j5o
показати весь коментар
28.05.2026 18:52 Відповісти
Ну ты иди лови.
показати весь коментар
28.05.2026 19:19 Відповісти
Мова йде не про мене, а про поліцію, котра зовсім "мишей не ловить". Я зі своєю роботою справляюся, нарікань зі сторони немає. Хочу щоб у поліції, котра існує і на мої податки в тому числі, працювали теж професійні та віддані роботі люди, а не покидьки, збоченці та пристосуванці.
29.05.2026 09:03
показати весь коментар
29.05.2026 09:03 Відповісти
А серед твоїх колег збаченців нема? Ти перевіряв? На там покидьки, збоченці та пристосуванці.
показати весь коментар
29.05.2026 10:53 Відповісти
Якщо ти своїх загубив, то шукай поряд з собою
показати весь коментар
29.05.2026 11:14 Відповісти
Ти шукай десь біля себе.
показати весь коментар
29.05.2026 12:44 Відповісти
Це ж ти шукаєш, хочеш перевірити. Забув вже? 😂
показати весь коментар
29.05.2026 13:03 Відповісти
Я давно тебе шукав.
Нарешті Я тебе знайшов.
показати весь коментар
29.05.2026 13:20 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 13:20 Відповісти
Тепер треба з'ясувати до кого ти належишь:
- покидьки
- збоченці
- пристосуванці.

Зізнавайся.
показати весь коментар
29.05.2026 13:45 Відповісти
Міндічі і людолови просроченого
показати весь коментар
28.05.2026 19:14 Відповісти
На́ кіл.
показати весь коментар
28.05.2026 17:11 Відповісти
дайте йому рік тюрми.тільки загального режиму.
показати весь коментар
28.05.2026 18:14 Відповісти
Забагато новин про збоченців. Народ зовсім охренiв.
показати весь коментар
28.05.2026 18:14 Відповісти
Це щоб відволікти нашу увагу від інших збоченців, фінансових та матеріальних мародерів на крові.
показати весь коментар
28.05.2026 18:30 Відповісти
нормальним людям все зрозуміло.
в таких випадках "гуманіст" в мене виключяеться остаточно.
показати весь коментар
28.05.2026 18:40 Відповісти
Просто звичайний гей засумував і вирішив розважитись...
показати весь коментар
28.05.2026 18:47 Відповісти
P.S. Якщо хтось не зрозумів, то кожний гей це латентний педофіл.
показати весь коментар
28.05.2026 20:35 Відповісти
Навпаки, відповідно до статистики, абсолютна більшість педофілів - гетеросексуали. А Ви звичайна жертва аборту, бо транслюєте російську пропаганду. Лише в кацапській і хохляцькій мовах є коренева подібність двох термінів педофіл і ********. Дві споріднені мови. Два народи схожі за своєю бидлуватістю і нікчемністю.
показати весь коментар
28.05.2026 21:11 Відповісти
та до сраці ваши жопи,
і хто кому під мишку дає - дітей не гвалтуйте і не вбивайте
показати весь коментар
30.05.2026 02:39 Відповісти
Читала що він раніше був засуджений за подібний злочин, жертвою була 6річна дівчинка. Якщо це так, то як воно могло бути на свободі.. хіба там не довічне
28.05.2026 19:06
показати весь коментар
28.05.2026 19:06 Відповісти
Тварину під шконку.
показати весь коментар
29.05.2026 18:10 Відповісти
мені розсилку надсилають
в вашому окрузі пітух на свободі
слідкукемо але і ви не дрімайте..
показати весь коментар
30.05.2026 00:42 Відповісти
по ділам їх дивитеся їх, браття...
показати весь коментар
30.05.2026 01:02 Відповісти
 
 