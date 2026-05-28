У Дніпрі оголосили підозру чоловіку, який зґвалтував та задушив 11-річного хлопчика. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, обґрунтовано підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 11-річної дитини.

Хлопчик кілька днів вважався безвісти зниклим, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлено 18:10. Офіс Генпрокурора повідомив, що затриманому повідомлено про підозру за п. п. 2, 10, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування). Готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тіло дитини знайшли у покинутій будівлі

Хлопчик зник увечері 26 травня, після чого тривали його пошуки.

Вранці 28 травня, близько 10:00, у покинутій будівлі в Дніпрі було виявлено його тіло з ознаками насильницької смерті — у дитини були зв’язані руки та наявні численні тілесні ушкодження.

Завдяки оперативним та слідчим заходам правоохоронці швидко встановили особу та затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний чоловік, який, за попередньою інформацією, був знайомим хлопчика.

Зізнання затриманого та розслідування

Затриманий зізнався у скоєному злочині. За його словами: вдень 27 травня, близько 12:30, він зґвалтував малолітнього хлопчика. Після цього, аби приховати злочин, він задушив дитину.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра затриманому готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.

