Засудив полоненого бійця "Азову": в Україні судитимуть російського військового суддю
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно судді Південного окружного військового суду РФ.
Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни через незаконне засудження українського військовополоненого, інформує Цензор.НЕТ.
Судилище за оборону власної держави
За даними слідства, військовослужбовець полку "Азов" Національної гвардії України брав участь в обороні Маріуполя та потрапив у російський полон у травні 2022 року.
Через два роки російські каральні органи порушили проти українського захисника кримінальну справу, висунувши абсурдні обвинувачення у нібито:
-
"терористичній діяльності";
-
"участі в терористичній спільноті".
3 грудня 2024 року суддя Південного окружного військового суду РФ виніс незаконний вирок, засудивши українського військовослужбовця до 18 років позбавлення волі — фактично за сам факт захисту своєї Батьківщини у міжнародному збройному конфлікті.
Українське слідство наголошує, що такі дії окупаційної судової системи є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Комбатанти мають імунітет і не можуть бути засуджені за участь у бойових діях.
Російському судді інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Наразі справу передано на розгляд українського суду.
