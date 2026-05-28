Засудив полоненого бійця "Азову": в Україні судитимуть російського військового суддю

Справу російського судді скерували до суду — ОГП

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно судді Південного окружного військового суду РФ.

Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни через незаконне засудження українського військовополоненого, інформує Цензор.НЕТ.

Судилище за оборону власної держави

За даними слідства, військовослужбовець полку "Азов" Національної гвардії України брав участь в обороні Маріуполя та потрапив у російський полон у травні 2022 року.

Через два роки російські каральні органи порушили проти українського захисника кримінальну справу, висунувши абсурдні обвинувачення у нібито:

  • "терористичній діяльності";

  • "участі в терористичній спільноті".

3 грудня 2024 року суддя Південного окружного військового суду РФ виніс незаконний вирок, засудивши українського військовослужбовця до 18 років позбавлення волі — фактично за сам факт захисту своєї Батьківщини у міжнародному збройному конфлікті.

Українське слідство наголошує, що такі дії окупаційної судової системи є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Комбатанти мають імунітет і не можуть бути засуджені за участь у бойових діях.

Російському судді інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Наразі справу передано на розгляд українського суду.

Гра в балалайку продовжується .
28.05.2026 12:16 Відповісти
Знову "заочно".
Зарплату прокурорам та суддям теж видати.
28.05.2026 12:17 Відповісти
Такі "судді" є законною ціллю українських дронів.
28.05.2026 13:06 Відповісти
 
 