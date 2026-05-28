Засудив полоненого бійця "Азову": в Україні судитимуть російського військового суддю

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно судді Південного окружного військового суду РФ.

Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни через незаконне засудження українського військовополоненого, інформує Цензор.НЕТ.

Судилище за оборону власної держави

За даними слідства, військовослужбовець полку "Азов" Національної гвардії України брав участь в обороні Маріуполя та потрапив у російський полон у травні 2022 року.

Через два роки російські каральні органи порушили проти українського захисника кримінальну справу, висунувши абсурдні обвинувачення у нібито:

"терористичній діяльності";

"участі в терористичній спільноті".

3 грудня 2024 року суддя Південного окружного військового суду РФ виніс незаконний вирок, засудивши українського військовослужбовця до 18 років позбавлення волі — фактично за сам факт захисту своєї Батьківщини у міжнародному збройному конфлікті.

Українське слідство наголошує, що такі дії окупаційної судової системи є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Комбатанти мають імунітет і не можуть бути засуджені за участь у бойових діях.

Російському судді інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Наразі справу передано на розгляд українського суду.

