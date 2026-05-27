Елітну квартиру в Києві російського нафтового бізнесмена передано АРМА, - Офіс Генпрокурора

У Києві арештовано та передано в управління АРМА елітну квартиру, яка, за даними слідства, належить російському нафтовому бізнесмену із санкційного списку РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За клопотанням прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва арештовано елітну квартиру у столичному ЖК "Кловський", яка, за даними слідства, опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку РНБО. Йдеться про нерухомість площею майже 200 кв. м орієнтовною вартістю близько 700 тис. доларів США.

Також дивіться: Оборонні об’єкти РФ забезпечували українськими будматеріалами: повідомлено про підозру організатору схеми. ФОТО

Підприємець обходив санкції

За даними слідства, підприємець керував діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, з рф до України. Для обходу санкцій використовувалися документи, за якими продукція нібито належала компаніям, зареєстрованим в ОАЕ.



У травні 2023 року рішенням РНБО бізнесмена внесли до санкційного списку через причетність до підтримки збройної агресії рф проти України. Після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту майна.

Також читайте: Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова: прокуратура оскаржуватиме рішення

Наразі на нерухомість накладено арешт та передано в управління АРМА для збереження речових доказів і недопущення виведення активів за межі України.