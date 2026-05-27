791 7

Елітну квартиру в Києві російського нафтового бізнесмена передано АРМА, - Офіс Генпрокурора

арма

У Києві арештовано та передано в управління АРМА елітну квартиру, яка, за даними слідства, належить російському нафтовому бізнесмену із санкційного списку РНБО. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва арештовано елітну квартиру у столичному ЖК "Кловський", яка, за даними слідства, опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку РНБО. Йдеться про нерухомість площею майже 200 кв. м орієнтовною вартістю близько 700 тис. доларів США.

Підприємець обходив санкції

За даними слідства, підприємець керував діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, з рф до України. Для обходу санкцій використовувалися документи, за якими продукція нібито належала компаніям, зареєстрованим в ОАЕ.

У травні 2023 року рішенням РНБО бізнесмена внесли до санкційного списку через причетність до підтримки збройної агресії рф проти України. Після запровадження санкцій квартиру переоформили на підконтрольну особу, щоб уникнути арешту майна.

Наразі на нерухомість накладено арешт та передано в управління АРМА для збереження речових доказів і недопущення виведення активів за межі України.

Цікаво, скільки ж туди переселенців заселять?
27.05.2026 18:22 Відповісти
І незабаром вона стане елітною квартирою українського героїчного прокурора, прикордонника західного напряму, тцк-ашника, не менш героїчного, з УБД. Квартира буде виділена державою для малоімущего героя, що на роботу мусить їздити на старому майбаху
27.05.2026 18:30 Відповісти
Дякую за опервтивність генпрокурору.
27.05.2026 18:37 Відповісти
Не пройшло 12 років
27.05.2026 18:54 Відповісти
Прокурорские за 4 грн куплять
27.05.2026 18:54 Відповісти
Цікаво, який, умовний, Галущенко там поселиться?
27.05.2026 18:55 Відповісти
Аброхамія з моноШоблою у ВРУ, глибоко зтурбовані ??!!
27.05.2026 19:42 Відповісти
 
 